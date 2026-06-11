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नोएडा में 37वीं मंजिल से गिरकर दो मजदूरो की मौत, पुलिस की जांच जारी

डीसीपी ग्रेटर नोएडा प्रवीन रंजन सिँह ने बताया कि पुलिस द्वारा दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

नोएडा में 37वी मंजिल से गिरकर दो मजदूरो की मौत
नोएडा में 37वी मंजिल से गिरकर दो मजदूरो की मौत (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 11, 2026 at 7:18 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-152 स्थित निर्माणाधीन एटीएस पिक्चरेस्क रेप्रिव परियोजना में बड़ा आज गुरुवार को हादसा हो गया. जब निर्माणधीन बिल्डिंग में काम कर रहे अचानक दो मजदूर नीचे गिर गए. घटना के बाद बिल्डिंग में काम कर रहे हैं सभी मजदूर एकत्र हो गए. और आनंन -फानन में घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

घटना टावर-23 की 37वीं मंजिल पर शटरिंग का कार्य कर रहे दो मजदूर सेफ्टी बेल्ट टूटने से ऊंचाई से नीचे गिर गए. गंभीर हालत में दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. मृतक पश्चिम बंगाल के निवासी बताए गए हैं. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

प्रवीण रंजन सिंह --- डीसीपी ग्रेटर नोएडा (ETV Bharat)

37वी मंजिल से गिरकर दो मजदूरो की मौत

डीसीपी ग्रेटर नोएडा प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि आज गुरुवार को थाना नॉलेज पार्क पर सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर-152 में निर्माणाधीन बिल्डिंग में शटरिंग का काम करते हुए सेफ्टी बेल्ट टूट जाने के कारण मजदूर रईसुल हक पुत्र बदिओर उम्र 24 वर्ष और अब्दुल समद पुत्र सादात रहमान निवासी पश्चिम बंगाल उम्र 45 वर्ष ऊपर से गिर गए. दोनों व्यक्तियों को घायल अवस्था में तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई. थाना नॉलेज पार्क पुलिस आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है.

डीसीपी ग्रेटर नोएडा प्रवीन रंजन सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौके पर शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था कायम है. परिजनों द्वारा अभी तक इस संबंध में किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. ठेकेदार को हिरासत में लिया गया है, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पूरे मामले की जांच की जा रही है. घटना में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. परिजन अगर इस संबंध में किसी के खिलाफ कोई तहरीर देते हैं तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी.

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