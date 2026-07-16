बलरामपुर में 2 प्रयोगशाला सहायक निलंबित, दोनों शिक्षकों पर अनुशासनहीनता का आरोप
स्कूल में शिक्षकों के बीच विवाद हुआ था, जिसकी जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने ये एक्शन लिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 16, 2026 at 3:58 PM IST
बलरामपुर: शिक्षकों के ऊपर बच्चों को पढ़ाने की न सिर्फ जिम्मेदारी होती है, बल्कि बच्चों को अच्छे आचरण सिखाने का भी जिम्मा होता है. लेकिन जब शिक्षक ही अच्छे आचरण छोड़ स्कूल परिसर में विवाद और झगड़ा करने लगें तो बच्चों पर इसका बुरा असर होता है. बीते दिनों वाड्रफनगर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर में ऐसा ही एक विवाद सामने आया. यहांं प्रभारी प्राचार्य और एक व्याख्याता के साथ अभद्र व्यवहार के मामले में शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने कार्रवाई करते हुए दो प्रयोगशाला सहायकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.
2 प्रयोगशाला सहायक निलंबित
विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर के द्वारा पेश किए गए जांच प्रतिवेदन के मुताबिक, विषय कालखंड की समय-सारणी को लेकर विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य अनन्त कुमार यादव और व्याख्याता इजहारूल हक अंसारी के साथ अयोध्या प्रसाद यादव एवं विजय कुमार यादव, प्रयोगशाला सहायक के द्वारा अभ्रद व्यवहार किया गया. इसकी पुष्टि जांच में हुई. जांच प्रतिवेदन के अनुसार इस घटना से विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ. साथ ही स्कूल में चल रही पढ़ाई-लिखाई का काम भी बाधित हुआ. इसके साथ ही बच्चों के बीच ये संदेश गया कि शिक्षकों के बीच ही अनुशासन की कमी है.
निलंबन अवधि के दौरान दोनों का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, रामचन्द्रपुर निर्धारित किया गया है इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा: एमआर यादव, जिला शिक्षा अधिकारी
डीईओ ने लिया एक्शन 2 निलंबित
इस संबंध में बलरामपुर जिला शिक्षा अधिकारी एमआर यादव ने कहा, ''शिक्षा विभाग के द्वारा प्रारंभिक जांच में पाया गया कि उक्त कृत्य शासकीय सेवक के लिए अपेक्षित अनुशासन, मर्यादा और सेवा आचरण के प्रतिकूल है. प्रथम दृष्टया यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन पाए जाने पर दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-14 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाई की गई. नियम-9(1)(क) के तहत जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अयोध्या प्रसाद यादव एवं विजय कुमार यादव, दोनों प्रयोगशाला सहायकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.''
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