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बलरामपुर में 2 प्रयोगशाला सहायक निलंबित, दोनों शिक्षकों पर अनुशासनहीनता का आरोप

बलरामपुर: शिक्षकों के ऊपर बच्चों को पढ़ाने की न सिर्फ जिम्मेदारी होती है, बल्कि बच्चों को अच्छे आचरण सिखाने का भी जिम्मा होता है. लेकिन जब शिक्षक ही अच्छे आचरण छोड़ स्कूल परिसर में विवाद और झगड़ा करने लगें तो बच्चों पर इसका बुरा असर होता है. बीते दिनों वाड्रफनगर विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर में ऐसा ही एक विवाद सामने आया. यहांं प्रभारी प्राचार्य और एक व्याख्याता के साथ अभद्र व्यवहार के मामले में शिक्षा विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है. विभाग ने कार्रवाई करते हुए दो प्रयोगशाला सहायकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.

2 प्रयोगशाला सहायक निलंबित

विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वाड्रफनगर के द्वारा पेश किए गए जांच प्रतिवेदन के मुताबिक, विषय कालखंड की समय-सारणी को लेकर विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य अनन्त कुमार यादव और व्याख्याता इजहारूल हक अंसारी के साथ अयोध्या प्रसाद यादव एवं विजय कुमार यादव, प्रयोगशाला सहायक के द्वारा अभ्रद व्यवहार किया गया. इसकी पुष्टि जांच में हुई. जांच प्रतिवेदन के अनुसार इस घटना से विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ. साथ ही स्कूल में चल रही पढ़ाई-लिखाई का काम भी बाधित हुआ. इसके साथ ही बच्चों के बीच ये संदेश गया कि शिक्षकों के बीच ही अनुशासन की कमी है.