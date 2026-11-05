जयपुर में रफ्तार का कहर: नशे में धुत कार चालक ने स्कूटी-बाइक को रौंदा, 2 की मौत, 3 घायल
जयपुर की आमेर घाटी में नशे में धुत कार चालक ने स्कूटी और बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में दो युवकों की मौत.
Published : November 5, 2026 at 5:31 PM IST
जयपुर: राजधानी के आमेर थाना इलाके में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. आमेर घाटी में एक बेकाबू कार ने स्कूटी और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. मृतकों की पहचान शोएब और साहिल के रूप में हुई है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.
खाई में गिरीं गाड़ियां, मौके पर लगा लंबा जाम: :एसीपी आमेर प्रतीक सिंह ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही आमेर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. टक्कर इतनी भयंकर थी कि कार और बाइक अनियंत्रित होकर घाटी से नीचे खाई में जा गिरीं. दुर्घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया. पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रैफिक को डायवर्ट किया. हादसे की गंभीरता को देखते हुए एसीपी आमेर प्रतीक सिंह भी एसएमएस ट्रॉमा सेंटर पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली.
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गाड़ी से मिली शराब, दो आरोपी हिरासत में: एसीपी के अनुसार, कार चालक और उसमें सवार अन्य लोग अत्यधिक नशे में थे. दुर्घटनाग्रस्त कार की तलाशी लेने पर उसके भीतर से बीयर की केन भी बरामद हुई हैं. हादसे को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से भागने की फिराक में थे, लेकिन वहां मौजूद सतर्क लोगों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.
दावत से लौट रहे शोएब की मौके पर ही मौत: हादसे का शिकार हुआ एक मृतक शोएब जयपुर में नगीनों का काम करता था. वह अपने पांच भाई-बहनों में सबसे छोटा था. शोएब की शादी करीब डेढ़ साल पहले हुई थी और महज 4 महीने पहले ही उसके घर बेटा पैदा हुआ था. हादसे के वक्त वह अपने दोस्त के साथ बाइक पर एक दावत से लौटकर घाट गेट स्थित अपने घर जा रहा था, तभी आमेर घाटी में बेकाबू कार ने उन्हें रौंद दिया. शोएब ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था. दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है.
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7 दिन बाद थी बहन की शादी: हादसे में जान गंवाने वाला दूसरा युवक साहिल आमेर में ही एक मेडिकल शॉप चलाता था. वह अपनी एक्टिवा स्कूटी पर तरुण और सोहेल के साथ जलमहल की तरफ जा रहा था, तभी कार चालक ने भागने के चक्कर में मजार के सामने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. अस्पताल में इलाज के दौरान साहिल की मौत हो गई. साहिल के घर में उसकी बहन की शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थीं. ठीक 7 दिन बाद उसकी बहन की शादी होनी तय थी, लेकिन इस दुखद घटना ने शादी वाले घर की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया.
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