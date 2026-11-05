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जयपुर में रफ्तार का कहर: नशे में धुत कार चालक ने स्कूटी-बाइक को रौंदा, 2 की मौत, 3 घायल

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी के आमेर थाना इलाके में देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. आमेर घाटी में एक बेकाबू कार ने स्कूटी और बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. मृतकों की पहचान शोएब और साहिल के रूप में हुई है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है.