ETV Bharat / state

पीलीभीत में हादसा: कार खाई में पलटी, दो की मौत; तीन घायल

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पीलीभीत में दर्दनाक हादसा
पीलीभीत में दर्दनाक हादसा (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 7:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पीलीभीत: यूपी के पीलीभीत के गजरौला कला थाना क्षेत्र के पटपुर गांव के पास गुरुवार रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इनोवा कार अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे लोग बुरी तरह फंस गए. हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही गजरौला थाना अध्यक्ष ब्रजवीर सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने किसी तरह गाड़ी का दरवाजा तोड़कर घायलों को बाहर निकाला और उन्हें जिला अस्पताल भेजा.

हादसे में शिवकुमार (32) पुत्र शंकरलाल और रूपलाल (50) पुत्र शंकरलाल, दोनों निवासी अजीतपुर पटपुरा की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं खेमकरण (50) पुत्र केसरीलाल निवासी अजीतपुर पटपुरा और छत्रपाल पुत्र रामदुलारे निवासी भूड़ा सरैंधा सहित तीन लोग गंभीर रूप हो गए. कार सवार सभी लोग जमुनिया से अपने गांव अजीतपुर पटपुरा लौट रहे थे.

थाना अध्यक्ष ब्रजवीर सिंह ने बताया कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें: पीलीभीत में सड़क किनारे कार का टायर बदले रहे लोगों को बेकाबू ट्रक ने रौंदा, तीन की मौत

यह भी पढ़ें: सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत; पीलीभीत में तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल की टक्कर, घर में मचा कोहराम

TAGGED:

PILIBHIT ACCIDENT NEWS
ACCIDENT NEWS
ACCIDENT IN PILIBHIT
ROAD ACCIDENT IN UP
PILIBHIT ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.