पीलीभीत में हादसा: कार खाई में पलटी, दो की मौत; तीन घायल
पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया.
पीलीभीत: यूपी के पीलीभीत के गजरौला कला थाना क्षेत्र के पटपुर गांव के पास गुरुवार रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. एक कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इनोवा कार अचानक बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे लोग बुरी तरह फंस गए. हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही गजरौला थाना अध्यक्ष ब्रजवीर सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने किसी तरह गाड़ी का दरवाजा तोड़कर घायलों को बाहर निकाला और उन्हें जिला अस्पताल भेजा.
हादसे में शिवकुमार (32) पुत्र शंकरलाल और रूपलाल (50) पुत्र शंकरलाल, दोनों निवासी अजीतपुर पटपुरा की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं खेमकरण (50) पुत्र केसरीलाल निवासी अजीतपुर पटपुरा और छत्रपाल पुत्र रामदुलारे निवासी भूड़ा सरैंधा सहित तीन लोग गंभीर रूप हो गए. कार सवार सभी लोग जमुनिया से अपने गांव अजीतपुर पटपुरा लौट रहे थे.
थाना अध्यक्ष ब्रजवीर सिंह ने बताया कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. साथ ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
