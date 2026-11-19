दिल्ली में रफ्तार का कहर! कार ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, दो की मौत और छह घायल
दिल्ली में फॉर्च्यूनर कार ने ऑटो को टक्कर मार दी. हादसे में ऑटो सवार दो लोगों की मौत हो गई, छह घायल हैं.
Published : November 19, 2026 at 12:12 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. नॉर्थ दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में स्थित युधिष्ठिर सेतु पर 17 और 18 नवंबर की दरम्यानी रात भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में ऑटो सवार आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान दो लोगों की मौत हो गई, जबकि छह घायलों का इलाज जारी है.
पुलिस के मुताबिक, हादसा देर रात युधिष्ठिर सेतु पर हुआ. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित हो गई और आगे चल रहे ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद राहगीरों ने घायलों की मदद की और पुलिस को सूचना दी.
VIDEO | Delhi: Two people were killed and six others injured after a Fortuner collided with an auto-rickshaw on Yudhishthir Setu in north Delhi's Kashmere Gate area, police said on Thursday. The accident took place on the intervening night of November 17-18, after which eight injured persons were shifted to a hospital, where two succumbed to their injuries on Wednesday, they said. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 19, 2026
दो की मौत, छह घायलों का इलाज जारी
सूचना मिलते ही कश्मीरी गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची. स्थानीय लोगों की मदद से ऑटो में फंसे सभी आठ घायलों को बाहर निकाला गया और तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने घायलों का उपचार शुरू किया, लेकिन गंभीर चोटों के चलते दो लोगों ने दम तोड़ दिया. वहीं, छह अन्य घायलों का इलाज जारी है.
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
इस मामले में डीसीपी नॉर्थ निहारिका भट्ट ने बताया कि पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके. दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है. मृतकों के परिजनों को सूचना देकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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