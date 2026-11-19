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दिल्ली में रफ्तार का कहर! कार ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, दो की मौत और छह घायल

दुर्घटनाग्रस्त फॉर्च्यूनर कार और ऑटो ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. नॉर्थ दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में स्थित युधिष्ठिर सेतु पर 17 और 18 नवंबर की दरम्यानी रात भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने सवारियों से भरे ऑटो रिक्शा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में ऑटो सवार आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान दो लोगों की मौत हो गई, जबकि छह घायलों का इलाज जारी है.

पुलिस के मुताबिक, हादसा देर रात युधिष्ठिर सेतु पर हुआ. इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही फॉर्च्यूनर कार अनियंत्रित हो गई और आगे चल रहे ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद राहगीरों ने घायलों की मदद की और पुलिस को सूचना दी.