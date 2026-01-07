ETV Bharat / state

दिल्ली के सिरी फोर्ट इलाके में तेज रफ्तार कार ने टैक्सी को मारी टक्कर, 2 की मौत, एक की हालत गंभीर

नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के सिरी फोर्ट इलाके में अगस्त क्रांति मार्ग पर तड़के करीब 4:20 बजे हुए भीषण सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें कैब सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल है. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर: पुलिस के अनुसार पंचशील फ्लाईओवर से एंड्रूज गंज की ओर आ रही एक तेज रफ्तार कार ने दाहिने मोड़ पर मुड़ रही टैक्सी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैक्सी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से टैक्सी में सवार तीनों लोगों को एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो को मृत घोषित कर दिया.

मृतकों में एक की पहचान 46 वर्षीय टैक्सी चालक गिरजा कुमार भारद्वाज के रूप में हुई है. बताया गया है कि गिरजा अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे थे और उसी सिलसिले में टैक्सी चला रहे थे. दूसरे मृतक की पहचान की प्रक्रिया जारी है. तीसरे घायल का एम्स ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.