बस्ती में भीषण सड़क हादसे में दो की मौत; डिवाइडर पार करते हुए बस से टकराई कार, एक की हालत गंभीर
पुलिस उपाधीक्षक प्रदीप त्रिपाठी ने बताया कि कार सवार व्यक्तियों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 10:20 PM IST
बस्ती : राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगर थाना क्षेत्र के रिठिया गांव के पास एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. रविवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करते हुए दूसरी लेन में चली गई और सामने से आ रही बस से सीधे जा टकराई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस दर्दनाक हादसे में कार सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. कार सवार तीनों व्यक्तियों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं.
पुलिस उपाधीक्षक प्रदीप त्रिपाठी का कहना है कि बिहार पुलिस और स्थानीय संपर्कों के जरिए मृतकों की पहचान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि उनके परिजनों को सूचित किया जा सके. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण चालक नियंत्रण खो बैठा. टक्कर की आवाज इतनी जोरदार थी कि आसपास के लोग सहम गए. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया.
पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कार में फंसे शवों और घायल को बाहर निकाला. हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात पूरी तरह बाधित हो गया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर आवागमन सुचारू कराया.
मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया. जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने घायल की हालत बेहद नाजुक देखते हुए उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
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