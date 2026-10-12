बिहार में NH-922 पर दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की मौत
बक्सर-पटना फोरलेन पर भीषण सड़क दुर्घटना में चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई है. रिपोर्ट-उमेश पांडेय
Published : October 12, 2026 at 10:56 AM IST
बक्सर: बिहार में बक्सर-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग-922 पर सोमवार की सुबह नया भोजपुर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ. बालू लदे एक ट्रेलर ने सड़क पर पहले से खड़े दूसरे ट्रेलर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और केबिन के परखच्चे उड़ गए.
केबिन में फंसे चालक और खलासी
हादसे में केबिन में सवार चालक तथा खलासी की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों मृतक दूसरे ट्रेलर के केबिन में बुरी तरह फंस गए थे. सड़क पर बिखरे ट्रक के टूटे पुर्जे और क्षतिग्रस्त केबिन टक्कर की स्थिति को बयां कर रहे हैं. घटनास्थल का मंजर देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए.
जेसीबी से निकाले गए शव
दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. क्षतिग्रस्त केबिन में फंसे चालक और सहचालक को निकालना आसान नहीं था. स्थानीय समाजसेवी कृष्णा शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए. पुलिस को सूचना देने के बाद जेसीबी की सहायता से केबिन को हटाकर दोनों शवों को बाहर निकाला गया.
यूपी के महराजगंज के रहने वाले थे दोनों मृतक
मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के महराजगंज निवासी रामानंद यादव (25 वर्ष), पिता रामविलास यादव, और सहचालक इंद्रजीत भारती (22 वर्ष) के रूप में हुई है. दोनों बालू लदे ट्रेलर पर सवार थे. पुलिस के अनुसार दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. कम उम्र में दोनों की मौत ने भारी वाहनों से जुड़े सड़क हादसों के गंभीर पहलू को फिर सामने ला दिया है.
प्रत्यक्षदर्शी ने बताई घटना की भयावहता
स्थानीय समाजसेवी कृष्णा शर्मा ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही वह अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. वहां ट्रेलर का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त था और दोनों शव अंदर फंसे हुए थे. पुलिस की मदद से जेसीबी की सहायता से काफी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला जा सका.
"चालक और खलासी की अंदर दबकर मौत हो गई थी. काफी प्रयास के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला गया. इसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुराने सदर अस्पताल भेज दिया गया."-कृष्णा शर्मा, स्थानीय समाजसेवी
क्या कहती है पुलिस?
नया भोजपुर थाने के एसआई शंभू कुमार ने बताया कि बालू लदे एक ट्रेलर पहले से खड़ी थी, जिसमें दूसरे ट्रेलर ने पीछे से टक्कर मार दी. इस दुर्घटना में चालक और सहचालक की मौके पर ही मौत हो गई.
"दोनों उत्तर प्रदेश के महराजगंज के रहने वाले थे. स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है."-शंभू कुमार, एसआई, नया भोजपुर
एनएच-922 पर मौतों का सिलसिला जारी
एनएच-922 पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं सड़क सुरक्षा व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती पेश कर रही हैं. प्रतापसागर की इस घटना ने फिर सवाल खड़ा किया है कि फोरलेन पर भारी वाहनों की आवाजाही, सड़क किनारे खड़े ट्रेलरों और दुर्घटना रोकने के इंतजामों की निगरानी कितनी प्रभावी है.
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