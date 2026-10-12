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बिहार में NH-922 पर दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की मौत

बक्सर पटना फोरलेन हादसा ( ETV Bharat )

बक्सर: बिहार में बक्सर-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग-922 पर सोमवार की सुबह नया भोजपुर थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ. बालू लदे एक ट्रेलर ने सड़क पर पहले से खड़े दूसरे ट्रेलर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रेलर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और केबिन के परखच्चे उड़ गए.

केबिन में फंसे चालक और खलासी