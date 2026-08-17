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पिठोरिया के बुचा घाटी में रफ्तार का कहरः ट्रक ने कार और तीन बाइक को रौंदा, दो की मौत

रांचीः जिला के पिठौरिया थाना क्षेत्र की बुचा घाटी में रविवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं इस हादसे में चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

क्या है मामला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार और तीन मोटरसाइकिलों को पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है. इनमें कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक मोटरसाइकिल ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई और काफी दूरी तक सड़क पर घिसटती चली गई. मृतकों की पहचान 18 वर्षीय अंकित कुमार, 58 वर्षीय गोपाल राम के रूप में हुई है. वहीं दुर्घटना में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.

चलती गाड़ी से फरार होने की कोशिश से हादसा बड़ा हो गया