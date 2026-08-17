पिठोरिया के बुचा घाटी में रफ्तार का कहरः ट्रक ने कार और तीन बाइक को रौंदा, दो की मौत
रांची के बुचा घाटी में सड़क हादसे में दो की मौत हो गयी है.
Published : August 17, 2026 at 12:12 AM IST
रांचीः जिला के पिठौरिया थाना क्षेत्र की बुचा घाटी में रविवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं इस हादसे में चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.
क्या है मामला
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार और तीन मोटरसाइकिलों को पीछे से टक्कर मार दी. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है. इनमें कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक मोटरसाइकिल ट्रक के अगले हिस्से में फंस गई और काफी दूरी तक सड़क पर घिसटती चली गई. मृतकों की पहचान 18 वर्षीय अंकित कुमार, 58 वर्षीय गोपाल राम के रूप में हुई है. वहीं दुर्घटना में चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है.
चलती गाड़ी से फरार होने की कोशिश से हादसा बड़ा हो गया
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था. इस दौरान एक बाइक ट्रक में फंस गई और काफी दूर तक घिसटती चली गई. घटना की सूचना मिलते ही पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश कुमार पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घायलों को तत्काल इलाज के लिए रिम्स भेजा, जबकि दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया.
पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय ने बताया कि घटनास्थल से ट्रक और तीनों मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया है. हादसा ट्रक में किसी तकनीकी खराबी के कारण हुआ या फिर चालक की लापरवाही से, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस ट्रक चालक की भूमिका की भी जांच कर रही है.
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