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पलामू के पाटन में दो बाइकों की टक्कर में दो लोगों की मौत, बच्ची समेत दो घायल

पलामू:जिले के पाटन थाना क्षेत्र के कारिहार में दो बाइकों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई है. जबकि इस दुर्घटना में एक बच्ची समेत दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं. घायलों को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. मृतक की पहचान पलामू के पड़वा थाना क्षेत्र के रहने वाले ओमप्रकाश राम और मनातू थाना क्षेत्र के चक के रहने वाले रामशरण दास के रूप में हुई है.

दरअसल, रामशरण दास और ओमप्रकाश राम बाइक से कहीं जा रहे थे, उनकी बाइक पर एक बच्ची भी सवार थी. इसी क्रम में पाटन थाना क्षेत्र के करिहार में डालटनगंज पाटन रोड पर सामने से आ रही एक बाइक से उनकी टक्कर हो गई. इस टक्कर में एक बाइक पर सवार रामशरण दास, ओमप्रकाश राम और बच्ची घायल हो गई.वहीं दूसरी बाइक पर सवार विकास कुमार नामक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है.

घटना की जानकारी मिलने के बाद पाटन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची थी और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से चारों जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा था. मेदिनीराय मेडीकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डॉक्टर ने रामशरण दास और ओमप्रकाश राम को मृत घोषित कर दिया.

इस संबंध में पाटन के थाना प्रभारी शशिशेखर पांडेय ने बताया कि दो बाइकों की टक्कर में दो व्यक्ति की मौत हुई है. जख्मी बच्ची और युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

इधर, दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में किया जा रहा है. घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन एवं शुभचिंतक अस्पताल पहुंच गए हैं.