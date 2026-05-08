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उन्नाव में दो बाइक की आमने-सामने टक्कर, दो की मौत, एक महिला गंभीर रूप से घायल

उन्नाव : असोहा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. यह हादसा असोहा-भल्ला फार्म मार्ग पर जंगली खेड़ा नहर पुलिया के पास हुआ. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को देर शाम दो मोटरसाइकिल की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए.

पहली मोटरसाइकिल (UP 35 BL 1784) पर सवार राहुल पुत्र राजू रावत (20) निवासी ग्राम जोरावरगंज, थाना असोहा, जनपद उन्नाव गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं दूसरी मोटरसाइकिल (UP 35 BP 2504) पर वंश गोपाल पुत्र छोटेलाल (45) तथा उनकी पत्नी सुनीता देवी (40) निवासी ग्राम पीरजादी गढ़ी, थाना पुरवा, जनपद उन्नाव सवार थे. हादसे में तीनों लोगों को गंभीर चोटें आईं.

सूचना मिलते ही थाना असोहा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने जांच के बाद राहुल और वंश गोपाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि सुनीता देवी की नाजुक हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.