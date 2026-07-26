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फर्रुखाबाद में आमने-सामने टकराईं दो बाइकें; दो लोगों की मौत, ओवरटेक करते समय हुआ हादसा

फर्रुखाबाद : जिला में रविवार को संकिसा रोड पर ग्राम शेखपुर मोड़ के पास रविवार को दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

थाना प्रभारी अमोद कुमार सिंह ने बताया कि एक रोड एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी. हादसे में दो लोगों की मृत्यु हो गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की तहरीर मिलने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.





परिजनों के मुताबिक, मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम कटइया निवासी पंकज (30) व अवधेश (35) के साथ बाइक से मोहम्मदाबाद बाजार से अपने गांव लौट रहे थे. तभी, संकिसा रोड पर शेखपुर मोड़ के सामने ट्रक को ओवरटेक करते समय सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई. दूसरी बाइक पर थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम नया नगला निवासी हरिभान (60) व उनका भतीजा अमन (20) सवार थे. टक्कर इतनी भीषण थी कि पंकज और हरिभान गंभीर रूप से घायल हो गए.



