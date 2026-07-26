फर्रुखाबाद में आमने-सामने टकराईं दो बाइकें; दो लोगों की मौत, ओवरटेक करते समय हुआ हादसा
थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे में दो लोगों की मृत्यु हो गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 10:27 PM IST
फर्रुखाबाद : जिला में रविवार को संकिसा रोड पर ग्राम शेखपुर मोड़ के पास रविवार को दो बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई. हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
थाना प्रभारी अमोद कुमार सिंह ने बताया कि एक रोड एक्सीडेंट की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी. हादसे में दो लोगों की मृत्यु हो गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की तहरीर मिलने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
परिजनों के मुताबिक, मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम कटइया निवासी पंकज (30) व अवधेश (35) के साथ बाइक से मोहम्मदाबाद बाजार से अपने गांव लौट रहे थे. तभी, संकिसा रोड पर शेखपुर मोड़ के सामने ट्रक को ओवरटेक करते समय सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई. दूसरी बाइक पर थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम नया नगला निवासी हरिभान (60) व उनका भतीजा अमन (20) सवार थे. टक्कर इतनी भीषण थी कि पंकज और हरिभान गंभीर रूप से घायल हो गए.
राहगीरों की सूचना पर एंबुलेंस से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद पहुंचाया गया. ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने पंकज और हरिभान को मृत घोषित कर दिया. अमन की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल राम मनोहर लोहिया रेफर कर दिया गया, जबकि अवधेश कुमार का सीएचसी में प्राथमिक उपचार किया गया.
हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. वहीं, हरिभान अपने भतीजे अमन के साथ अपनी ससुराल नगला अनूप जा रहे थे. हादसे की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया. पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. थाना प्रभारी निरीक्षक अमोद कुमार सिंह पुलिस बल के साथ सीएचसी मोहम्मदाबाद पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए मामले की जांच कर रहे हैं.
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