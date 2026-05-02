गोरखपुर में आवारा कुत्तों के विवाद में मारपीट; ईलाज के दौरान दो सगे भाइयों की मौत
एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पहले दर्ज मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाते हुए पुलिस ने 6 को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 2:17 PM IST
गोरखपुर: रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में आवारा कुत्ते को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. मारपीट में घायल हुए दो सगे भाइयों की इलाज के दौरान मौत हो गई है. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. नाराज लोगों ने अस्पताल के डॉक्टरों पर किडनी निकालने का आरोप लगाते हंगामा किया.
एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि पहले दर्ज मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है. मामले की जांच की जा रही है. फरार आरोपी के गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है.
परिवार ने मांगी 50 लाख की आर्थिक सहायता: मृतकों के परिवार ने 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा, आवास के लिए 50 डिसमिल जमीन, बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहयोग, परिवार की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस और आरोपियों के घर पर कार्रवाई की मांग की है. SDM सदर ज्ञान प्रताप सिंह के आश्वासन के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए.
पुलिस के मुताबिक, रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के मझरिया बिस्टौल गांव में 28 अप्रैल की रात करीब 9:50 बजे आवारा कुत्ता अक्षयवर निषाद के घर में घुस गया और खाने को जूठा कर दिया. इसे लेकर कहासुनी शुरू हो गई. आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें अक्षयवर निषाद और उनके भाई पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गए.
दोनों घायलों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान पहले पप्पू की मौत हो गई. इसके बाद देर रात अक्षयवर ने भी दम तोड़ दिया. दोनों भाइयों की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया.
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