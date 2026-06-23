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तेज रफ्तार बोलेरो और ऑटो में भिड़ंत, दो की मौत, पांच की हालत गंभीर

फतेहपुर: जिले में चांदपुर थाना क्षेत्र के अमौली कस्बे के पास जोनिहा मार्ग पर सोमवार शाम करीब 5:30 बजे एक तेज रफ्तार बोलेरो और ऑटो के बीच हुई भीषण टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई. जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

जानकारी के अनुसार, बलदेव गिरी इंटर कॉलेज के समीप अमौली की ओर से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने मदरी की ओर से आ रहे ऑटो को सामने से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी सात यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

अमौली चौकी प्रभारी अविनाश कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों और एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अमौली पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर रूप से घायलों को उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया.

उपचार के दौरान राम आसरे कुशवाहा (60) पुत्र गयादीन निवासी पैलानी डेरा, जिला बांदा तथा ललित (27) पुत्र लालमड़ी निवासी सजेती, कानपुर नगर की मौत हो गई. घायलों में ईशानी (10), विपिन (31) संजय (50) और शर्मिला (30) और शैलेंद्र (38) शामिल हैं. सभी घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है.