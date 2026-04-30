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गिरिडीह में बस-कार की जोरदार टक्कर, दो की मौत, शादी से लौट रहे थे लोग

गिरिडीह: जिले में गुरुवार सुबह बस और कार के बीच भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. घटना में दो लोगों की मौत हो गई. जबकि पांच लोग घायल हो गए. घटना धनवार थाना इलाके के लाल बाजार की है.

बताया जा रहा है कि सवारी बस खोरीमहुआ की तरफ आ रही थी. जबकि स्विफ्ट कार देवघर से बिरनी की तरफ जा रही थी. इसी बीच लाल बाजार के पास दोनों वाहनों में भिड़ंत हो गई. घटना में बिरनी थाना इलाके के रहने वाले 70 वर्षीय बंगाली हाड़ी और 24 वर्षीय कुमकुम कुमारी की मौत हो गई. वहीं, कार पर इन दोनों के साथ सवार सुकरी देवी, तारा देवी, रोनित कुमार, जयनारायण, अरविंद यादव घायल हो गए.

घटना की जानकारी देते बिरनी प्रमुख (Etv Bharat)

घायलों को भेजा गया अस्पताल

गुरुवार की सुबह लगभग पांच बजे यह घटना घटी. दुर्घटना होते ही यहां अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया. लोगों की भीड़ जुट गई. लोग घायलों को निकालने में जुटे रहे. इस बीच घटना की सूचना पर धनवार थाना प्रभारी ब्रजेश कुमार को दी गई. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे.

थाना प्रभारी ने सबसे पहले घायलों को अस्पताल भिजवाया और शवों को कब्जे में लिया. शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने में पुलिस जुटी है. इधर यह भी जांच कर रही है कि दुर्घटना कैसे हुई. लापरवाही किसकी थी. वाहन का स्पीड कितना था.