आगरा में ट्रक की टक्कर से पलटा लोडर, 2 की मौत; 26 घायल

लोडर में करीब 30 लोग सवार थे, सभी खेरागढ़ और जगनेर के रहने वाले बताए जा रहे.

आगरा में सड़क हादसा
आगरा में सड़क हादसा (Etv Bharat)
आगरा: किरावली थाना क्षेत्र के न्यू दक्षिणी बाईपास पर गांव करहरा गांव के मोड़ पर बुधवार की देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां बेकाबू ट्रक ने एक लोडर वाहन में टक्कर मार दी, जिससे लोडर वाहन पलट गया. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. जबकि 26 से अ​धिक लोग घायल हो गए. मौके पर चीख पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है. बताया जा रहा है कि लोडर वाहन में सवार सभी लोग रिश्तेदारी में बच्चे के नामकरण संस्कार में शामिल होने जा रहे थे.

वाहन में 30 लोग सवार थे: डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने बताया कि लोडर वाहन में करीब 30 लोग सवार थे, जो खेरागढ़ और जगनेर के निवासी हैं. किरावली थाना क्षेत्र के गांव डावली में रिश्तेदार के बच्चे के नामकरण संस्कार में शामिल होने जा रहे थे. इस दौरान किरावली थाना क्षेत्र में गांव करहरा के मोड़ पर जब चालक ने अपने वाहन की गति धीमी की तो पीछे से आ रहे ट्रक ने लोडर में टक्कर मार दी, जिससे वाहन पलट गया. जबकि, ट्रक चालक मौके से भाग गया.

फरार ट्रक की तलाश शुरू: डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना पर किरावली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एसएन मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचाया. हादसे में खेरागढ़ निवासी साहब सिंह (50) और जगनेर निवासी हरीशचंद्र (45) की मौत हो गई. जबकि, एक घायल की हालत गंभीर है. हादसे में लोडर सवार 26 लोगों के सिर, हाथ और पैर में चोटें लगी हैं. उनका प्राथमिक उपचार किया गया. साथ पुलिस फरार ट्रक की तलाश शुरू कर दी है.

