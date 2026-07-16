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सोनीपत NH-44 पर दर्दनाक हादसा: टायर बदल रहे 3 युवकों को ट्रक ने कुचला, दो की मौके पर मौत, 1 की हालत गंभीर

सोनीपत NH-44 पर दर्दनाक हादसा ( ETV Bharat )