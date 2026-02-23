ETV Bharat / state

बहराइच में कार ने बाइक को मारी टक्कर, भाई-बहन की मौत, पिता-पुत्र घायल

घायलों को लखनऊ के ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भेजा गया, शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा.

बहराइच में सड़क हादसे में भाई बहन की मौत
बहराइच में सड़क हादसे में भाई बहन की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 10:15 AM IST

बहराइच: यूपी के बहराइच में ससुराल से घर वापस लौट रहे युवक की बाइक को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसमें भाई-बहन की मौत हो गई. जबकि पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जहां हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ ट्रामा सेंटर में रेफर किया गया है.

हादसे में भाई बहन की मौत: जानकारी के अनुसार, रामगांव थाना क्षेत्र के सोहरवा के रहने वाले रामकुमार अपनी ससुराल गायघाट लालपुरवा अपने 3 बच्चों को लेकर रविवार की शाम बाइक से गए हुए थे. जब वह वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी रिसिया थाना क्षेत्र के नानपारा मार्ग पर भोपतपुर चौकी के निकट तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में राशि (4) और प्रीतम (2) की मौत हो गई. जबकि पिता रामकुमार (32) और प्रिंस (6) गम्भीर रूप से घायल हो गए.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: रिसिया थानाध्यक्ष करुणाकर पांडे ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंच कर वाहन को कब्जे में ले लिया गया है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की ओर से मिली तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है. घटना में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

