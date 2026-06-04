पाकुड़ में आंधी-बारिश और वज्रपात का कहर, दो की मौत, दो घायल
पाकुड़ में आंधी-बारिश के साथ वज्रपात हुआ है. इसमें दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हैं.
Published : June 4, 2026 at 7:19 PM IST|
Updated : June 4, 2026 at 8:07 PM IST
पाकुड़: जिले में गुरुवार दोपहर करीब 1.30 बजे तेज आंधी, ओला और भारी बारिश ने तबाही मचा दी. वज्रपात की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.
सदर प्रखंड के लोटामारा गांव में बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे. इसी दौरान अचानक वज्रपात हुआ, जिसमें 13 वर्षीय छिते टुडू की मौके पर ही मौत हो गई. 16 वर्षीय श्याम किस्कु और रसीला मुर्मू घायल हो गए. घायलों को ग्रामीणों ने सदर अस्पताल पहुंचाया.
इसी तरह महेशपुर प्रखंड के दमदमा गांव में आम के बगीचे में 35 वर्षीय माधव राजवंशी आम तोड़ रहे थे. उन पर वज्रपात हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. अंचलाधिकारी संजय कुमार सिन्हा घटनास्थल पहुंचे और परिजनों को सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया. मृतक का शव पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. एक स्थान पर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति भी जख्मी हुआ, जिसका इलाज निजी क्लिनिक में कराया गया.
आंधी ने उड़ाए मकानों के छत, गिरे पेड़-पोल
तेज आंधी के कारण सदर प्रखंड के मालपहाड़ी रोड समेत कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए. कई कच्चे मकानों के छत उड़ गए, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हुई. मालपहाड़ी-नगरनबी क्षेत्र के मंडलटोला में हाबू मंडल, तूफानी प्रमाणिक, डाली राजबंशी, शंकर मंडल, भगवती मंडल, परशुराम तुरी, शिखा राजवंशी, मंगल मंडल, जगरनाथ मंडल, जसोदा मंडल, गणेश सरकार, जितेश घोष, भोला यादव, मुक्ति मंडल समेत कई परिवारों के घरों के छत उड़ गए.
सड़क जाम, DC के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई
मालपहाड़ी रोड पर गिरे पेड़ और बिजली खंभे के कारण सड़क घंटों जाम रही. डीसी मेघा भारद्वाज ने विद्युत विभाग समेत संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए. अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और मशीनों की मदद से खंभे, तार व पेड़ हटाकर सड़क को साफ किया. जाम में फंसे वाहनों को निकाला गया और आवागमन सुचारू कराया गया.
आम-लीची बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान
तेज आंधी, बारिश और ओले गिरने से कई किसानों के आम और लीची के बागान बर्बाद हो गए. किसानों ने फलों की भारी क्षति होने की शिकायत की है. मालपहाड़ी ओपी प्रभारी राहुल गुप्ता और अंचलाधिकारी अरविंद कुमार वेदिया क्षतिग्रस्त इलाकों में पहुंचे. उन्होंने पीड़ित परिवारों से जानकारी ली और कागजात जमा करने का निर्देश दिया ताकि तत्काल मुआवजा दिया जा सके. अंचलाधिकारी ने बताया कि मालपहाड़ी-नगरनबी क्षेत्र में आधा दर्जन मकानों का मुआयना किया गया है और सभी पीड़ितों को सरकारी लाभ दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
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