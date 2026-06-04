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पाकुड़ में आंधी-बारिश और वज्रपात का कहर, दो की मौत, दो घायल

पाकुड़: जिले में गुरुवार दोपहर करीब 1.30 बजे तेज आंधी, ओला और भारी बारिश ने तबाही मचा दी. वज्रपात की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. घायलों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

सदर प्रखंड के लोटामारा गांव में बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे. इसी दौरान अचानक वज्रपात हुआ, जिसमें 13 वर्षीय छिते टुडू की मौके पर ही मौत हो गई. 16 वर्षीय श्याम किस्कु और रसीला मुर्मू घायल हो गए. घायलों को ग्रामीणों ने सदर अस्पताल पहुंचाया.

पाकुड़ में आंधी-बारिश और वज्रपात का कहर (ETV Bharat)

इसी तरह महेशपुर प्रखंड के दमदमा गांव में आम के बगीचे में 35 वर्षीय माधव राजवंशी आम तोड़ रहे थे. उन पर वज्रपात हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. अंचलाधिकारी संजय कुमार सिन्हा घटनास्थल पहुंचे और परिजनों को सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया. मृतक का शव पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है. एक स्थान पर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति भी जख्मी हुआ, जिसका इलाज निजी क्लिनिक में कराया गया.

आंधी ने उड़ाए मकानों के छत, गिरे पेड़-पोल

तेज आंधी के कारण सदर प्रखंड के मालपहाड़ी रोड समेत कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए. कई कच्चे मकानों के छत उड़ गए, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी हुई. मालपहाड़ी-नगरनबी क्षेत्र के मंडलटोला में हाबू मंडल, तूफानी प्रमाणिक, डाली राजबंशी, शंकर मंडल, भगवती मंडल, परशुराम तुरी, शिखा राजवंशी, मंगल मंडल, जगरनाथ मंडल, जसोदा मंडल, गणेश सरकार, जितेश घोष, भोला यादव, मुक्ति मंडल समेत कई परिवारों के घरों के छत उड़ गए.