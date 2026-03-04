ETV Bharat / state

धौलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: कार की टक्कर से दो की मौत, एक गंभीर घायल

धौलपुर में होली मनाने घर जा रहे हलवाइयों की बाइक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. हादसे में 2 की मौके पर मौत.

DHOLPUR ACCIDENT
मनिया थाना, धौलुपर (ETV Bharat Dholpur)
Published : March 4, 2026 at 4:04 PM IST

धौलपुर: आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित मनिया थाना इलाके में बुधवार को तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन हलवाइयों को टक्कर मार दी. इस दर्दनाक हादसे में दो हलवाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे स्थानीय पुलिस ने जिला अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया है.

जानकारी के मुताबिक 24 वर्षीय ऋषभ, 24 वर्षीय दुर्गेश एवं भूरा आगरा के रहने वाले थे और धौलपुर शहर में हलवाई की दुकान पर काम करते थे. होली का त्यौहार मनाने तीनों हलवाई एक ही बाइक पर सवार होकर आगरा की तरफ जा रहे थे. इसी दैरान आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मनिया पुलिस थाने के नजदीक तेज रफ्तार में आ रही कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त ठीक ऋषभ और दुर्गेश की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, भूरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया. हादसे की खबर मिलने के बाद स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेकर घायल को इमरजेंसी में भर्ती कराया है. थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों को सूचित कर दिया गया है. परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा. घायल का चिकित्सकों की टीम द्वारा उपचार किया जा रहा है.

होली की खुशियां मातम में बदलीं: थाना प्रभारी ने बताया कि कार चालक दुर्घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है. मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. युवक ऋषभ और दुर्गेश की सड़क हादसे में मौत हो जाने के बाद परिजनों की होली के त्यौहार की खुशियां मातम में बदल गई. कुछ परिजन और उनके रिश्तेदार जिला अस्पताल पहुंच गए हैं. परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

