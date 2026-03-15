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बिहार में जयमाल के दौरान गिरा छज्जा, मलबे के नीचे दबने से दुल्हन के दो भाइयों की मौत.. 10 से ज्यादा घायल

औरंगाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां जयमाल के दौरान छज्जा गिरने से 2 लोगों की मौत और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए.

roof collapses in Aurangabad
औरंगाबाद में हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 15, 2026 at 11:27 AM IST

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औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मंझियावां गांव में शनिवार-रविवार की रात्रि एक शादी समारोह के दौरान भीषण हादसा हो गया. रामव्यास सिंह की बेटी की शादी में जयमाला कार्यक्रम चल रहा था, तभी घर का छज्जा अचानक भरभराकर गिर पड़ा. इससे मलबा नीचे बैठे और खड़े लोगों पर आ गिरा, जिससे अफरा-तफरी मच गई और कई लोग मलबे के नीचे दब गए.

दो लोगों की मौके पर मौत, 10 से अधिक घायल: हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गए. मृतकों की पहचान गांव के ही सत्यनारायण सिंह और अखिलेश्वर यादव के रूप में हुई है. दोनों रिश्ते में दुल्हन के भाई बताए जा रहे हैं. अखिलेश्वर यादव झारखंड के धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के कल्याण चक कोयलियरी में सिब्बल ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे, जबकि सत्यनारायण सिंह खेती-किसानी से जुड़े थे.

जयमाल के दौरान गिरा छज्जा (ETV Bharat)

मृतकों के परिवार पर छाया मातम: अखिलेश्वर यादव के परिवार में एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि एक बेटी और बेटे की शादी बाकी थी. उनके तीन बच्चे हैं। दूसरी ओर, सत्यनारायण सिंह की दो बेटियों की शादी हो चुकी थी और एक बेटा है. हादसे के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. परिजन रो-रोकर बुरा हाल हो गए हैं और गांव भर में शोक की लहर दौड़ गई है.

ROOF COLLAPSES IN AURANGABAD
दो लोगों की मौत (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने किया तत्काल रेस्क्यू: घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू किया. उन्होंने हाथों-हाथ मलबा हटाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला और घायलों को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया. घायलों का इलाज दाउदनगर अस्पताल, ओबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य उच्च केंद्रों में चल रहा है. कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है.

प्रशासन ने शुरू की जांच: दाउदनगर एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया कि पुराने ढांचे और अत्यधिक भीड़ के कारण छज्जा गिरने की आशंका है. पुलिस और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं. बारात गोह थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव से आई थी और द्वारपूजन के बाद जयमाला शुरू होने पर छज्जे पर लोग चढ़ गए थे. प्रशासन स्थिति को सामान्य बताते हुए घायलों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है.

"पुराने ढांचे और अत्यधिक भीड़ के कारण छज्जा ढह गया. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. तीन-चार लोग घायल हुए हैं और स्थिति सामान्य हो गई है."-अशोक कुमार दास, दाउदनगर एसडीपीओ

roof collapses in Aurangabad
दो लोगों की मौत (ETV Bharat)

गांव में छाया मातम का माहौल: पूरे मंझियावां गांव में शोक का माहौल छाया हुआ है. शादी के मंगल गीत चीख-पुकार में बदल गए. ग्रामीण इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध हैं और पुराने मकानों में सुरक्षा मानकों की कमी पर सवाल उठा रहे हैं. कई लोग कह रहे हैं कि भीड़ के भार को पुराना छज्जा सहन नहीं कर सका.

roof collapses in Aurangabad
मृतकों के परिवार पर छाया मातम (ETV Bharat)

नेताओं ने जताया दुख: पूर्व विधायक ऋषि कुमार, पूर्व मुखिया कुणाल प्रताप सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने घायलों से मुलाकात की और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग प्रशासन से की है.

"यह दर्दनाक हादसा है। पूरी रात खुशियां मनाई जा रही थीं, लेकिन अचानक छज्जा गिरने से दो बहनों के भाई चले गए. प्रशासन को मुआवजे के साथ-साथ पुराने घरों की जांच करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी न हो."-कुणाल प्रताप, पूर्व मुखिया

roof collapses in Aurangabad
ग्रामीणों ने किया तत्काल रेस्क्यू (ETV Bharat)

सुरक्षा मानकों पर उठे सवाल: यह हादसा ग्रामीण क्षेत्रों में शादी-विवाह जैसे आयोजनों के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी को उजागर करता है. अक्सर पुराने मकानों पर भीड़ जुटने से ऐसी घटनाएं होती हैं.

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