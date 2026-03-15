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बिहार में जयमाल के दौरान गिरा छज्जा, मलबे के नीचे दबने से दुल्हन के दो भाइयों की मौत.. 10 से ज्यादा घायल

औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मंझियावां गांव में शनिवार-रविवार की रात्रि एक शादी समारोह के दौरान भीषण हादसा हो गया. रामव्यास सिंह की बेटी की शादी में जयमाला कार्यक्रम चल रहा था, तभी घर का छज्जा अचानक भरभराकर गिर पड़ा. इससे मलबा नीचे बैठे और खड़े लोगों पर आ गिरा, जिससे अफरा-तफरी मच गई और कई लोग मलबे के नीचे दब गए.

दो लोगों की मौके पर मौत, 10 से अधिक घायल: हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गए. मृतकों की पहचान गांव के ही सत्यनारायण सिंह और अखिलेश्वर यादव के रूप में हुई है. दोनों रिश्ते में दुल्हन के भाई बताए जा रहे हैं. अखिलेश्वर यादव झारखंड के धनबाद जिले के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के कल्याण चक कोयलियरी में सिब्बल ऑपरेटर के पद पर कार्यरत थे, जबकि सत्यनारायण सिंह खेती-किसानी से जुड़े थे.

जयमाल के दौरान गिरा छज्जा (ETV Bharat)

मृतकों के परिवार पर छाया मातम: अखिलेश्वर यादव के परिवार में एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि एक बेटी और बेटे की शादी बाकी थी. उनके तीन बच्चे हैं। दूसरी ओर, सत्यनारायण सिंह की दो बेटियों की शादी हो चुकी थी और एक बेटा है. हादसे के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है. परिजन रो-रोकर बुरा हाल हो गए हैं और गांव भर में शोक की लहर दौड़ गई है.

दो लोगों की मौत (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने किया तत्काल रेस्क्यू: घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू किया. उन्होंने हाथों-हाथ मलबा हटाकर दबे हुए लोगों को बाहर निकाला और घायलों को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया. घायलों का इलाज दाउदनगर अस्पताल, ओबरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य उच्च केंद्रों में चल रहा है. कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है.

प्रशासन ने शुरू की जांच: दाउदनगर एसडीपीओ अशोक कुमार दास ने बताया कि पुराने ढांचे और अत्यधिक भीड़ के कारण छज्जा गिरने की आशंका है. पुलिस और स्थानीय अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं. बारात गोह थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव से आई थी और द्वारपूजन के बाद जयमाला शुरू होने पर छज्जे पर लोग चढ़ गए थे. प्रशासन स्थिति को सामान्य बताते हुए घायलों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है.