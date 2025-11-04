ETV Bharat / state

नव विवाहिता को ससुराल छोड़ लौट रहे लोगों की कार खाई में गिरी, 2 की मौत, 4 घायल

सड़क हादसे में दो परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई.

अस्पताल में जुटी परिजनों की भीड़
अस्पताल में जुटी परिजनों की भीड़ (ETV Bharat)
Published : November 4, 2025 at 8:05 AM IST

Updated : November 4, 2025 at 8:12 AM IST

हमीरपुर: जिला में सोमवार शाम हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियों को गहरे शोक में बदल दिया. उखली स्थित टियाले दा घट के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे का शिकार हुए सभी लोग नवविवाहिता को उसके ससुराल छोड़कर लौट रहे थे. जानकारी के अनुसार, अमनेड़ गांव की एक युवती का विवाह हाल ही में दंगोटा निवासी युवक से हुआ था. रिवाज के अनुसार सोमवार को युवती के परिजन एवं रिश्तेदार उसे ससुराल छोड़ने दंगोटा गए थे.

शाम को सभी छह लोग एक कार में वापस गांव लौट रहे थे, जैसे ही कार टियाले दा घट के निकट पहुंची, चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया और कार गहरी खाई में जा गिरी. खाई में गिरने के कारण कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, स्थानीय लोगों और अन्य वाहनों की मदद से घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचाया गया. जहां उपचार के दौरान दुनी चंद और रघुवीर सिंह की मौत हो गई. अन्य घायलों की हालत खबर लिखे जाने तक गंभीर बनी हुई थी.

मृतक दुनी चंद और रघुवीर सिंह के निधन से दो परिवारों में कोहराम मच गया. गाड़ी में सवार लोगों की पहचान सुदेश कुमारी, प्यार चंद, रघुवीर सिंह, अनिल कुमार, दुनी चंद और अनीता राणा के रूप में हुई है. एएसपी हमीरपुर राजेश शर्मा ने बताया कि दुर्घटना संबंधी मामला दर्ज कर लिया गया है और कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया इसके कारण ये हादसे पेश आया. विवाह उपरांत खुशियों से भरी यात्रा के दौरान घटित इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है. मृतकों के परिवारों में शोक और गांव में मातम पसरा हुआ है. ग्रामीणों ने दिवंगतों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है.

