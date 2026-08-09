भीषण सड़क हादसा: रोडवेज बस और ऑटो की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, 2 की मौत, 5 की हालत गंभीर
सीएचसी में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 9, 2026 at 4:00 PM IST
एटा: जैथरा थाना क्षेत्र में रविवार को रोडवेज बस और ऑटो की जोरदार भिड़ंत से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए और वह सड़क पर पलट गया. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई. फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है.
जानकारी के अनुसार, हादसा अलीगंज रोड पर जैथरा थाना क्षेत्र में परौली सुहागपुर के पास हुआ है. बताया जा रहा है कि रोडवेज बस और ऑटो आमने-सामने आ गए, जिससे दोनों टक्कर हो गई, उसके बाद ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पलट गया. हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और ऑटो में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की.
दुर्घटना की सूचना मिलते पर सीओ अलीगंज राजेश सिंह और जैथरा थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कराया. एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जैथरा भेजा गया.
सीएचसी में डॉक्टरों ने घायलों की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया. हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोगों के शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. फिलहाल अभी तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस मृतकों और हादसे में घायलों के बारे में जानकारी जुटा रही है.
अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पाण्डेय ने बताया कि सड़क हादसे की सूचना मिली थी. पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि पांच घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.
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