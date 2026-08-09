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भीषण सड़क हादसा: रोडवेज बस और ऑटो की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, 2 की मौत, 5 की हालत गंभीर

एटा में भीषण सड़क हादसा ( Photo Credit; ETV Bharat )