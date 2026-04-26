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गुमला में शादी समारोह से लौट रहा वाहन पलटा, हादसे में दो की मौत

गुमला: जिले के कुरकुरा थाना क्षेत्र के वेतरकेरा मोड़ के पास बारातियों से भरा वाहन पलट गया. हादसे में दो लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि इस घटना में एक गंभीर रूप से जख्मी है, जिसे कामडरा स्वास्थ्य केंद्र से रिम्स रेफर किया गया है. जिसकी पुष्टि कामडरा चिकित्सक सुनील खलखो ने की है.

बारात से लौटने के दौरान हुआ हादसा

घटना के विषय में जानकारी देते हुए मृतक के परिजन हरखू महतो ने बताया है कि टाटी भंडार टोली से योगेंद्र महतो के बेटे तुच्छी महतो की शादी में शामिल होने के लिए सभी लोग लचरागढ़ में शामिल होने के लिए गए थे. जहां से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है. इस दौरान चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजे गए शव

वहीं वाहन में अन्य सवार लोगों को भी मामूली चोटें आई हैं, जिनको प्रारंभिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. घटना की सूचना मिलते ही कुरकुरा थाने के एसआई संजय रजक मौके पर पहुंचे और दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया है.