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बेकाबू कार की टक्कर से ई-रिक्शा के परखच्चे उड़े; पीलीभीत में 2 की मौत, 11 लोग घायल

पीलीभीत: दियोरिया कला थाना क्षेत्र के बहादिया चौराहे के पास बुधवार को हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई. 11 लोग घायल हो गए हैं. चौराहे के पास बेकाबू कार ने ई-रिक्शा को भयंकर टक्कर मार दी, जिससे रिक्शा के परखच्चे उड़ गए. घायलों का इलाज जारी है.

थाना अध्यक्ष दियोरिया कला गौतम सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान जशोदा (60) पत्नी राम मूर्ति और राहुल (14) पुत्र श्रीपाल के तौर पर हुई है. परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है. उनका कहना है शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ई-रिक्शा चालक सवारियों को लेकर इलाहाबास देवस्थल पर लगे मेले में जा रहा था. श्रद्धालु और ग्रामीण मेले की खुशियां मनाने के लिए निकले थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. जैसे ही ई-रिक्शा बहादिया चौराहे के पास पहुंचा, दियोरिया कला की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चीख-पुकार मच गई.