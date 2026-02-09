भोजपुर में दुकान का शटर काटकर ढाई किलो चांदी की चोरी, CCTV कैमरा तोड़कर फरार हुए चोर
भोजपुर में ढाई किलो चांदी की लूट का मामला सामने आया है. चोरों ने दुकान सीसीटीवी तोड़ा, पुलिस को भनक नहीं लगी. पढ़ें पूरी खबर-
Published : February 9, 2026 at 8:09 AM IST
भोजपुर: बिहार के भोजपुर जिले में चांदी थाना क्षेत्र में हुई चांदी की चोरी ने एक बार फिर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शनिवार-रविवार की दरमियानी रात अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर काटकर अंदर प्रवेश किया और करीब ढाई किलो चांदी की वस्तुओं को लूटकर फरार हो गए. यह घटना मुख्य बाजार में हुई, जहां से थाना महज कुछ ही दूरी पर है, लेकिन पूरी रात पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी.
रात भर हुई चोरी, सुबह चला पता: दुकान मालिक बीरबल कुमार ने बताया कि वे शनिवार शाम साढ़े छह बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे. रविवार सुबह करीब पांच बजे आसपास की चाय दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने उन्हें सूचना दी कि दुकान का शटर गैलरी की तरफ से कटा हुआ है. मौके पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि शोकेस और काउंटर बिखरा पड़ा था तथा सभी चांदी के सामान गायब थे. उन्होंने तुरंत चांदी पुलिस को सूचना दी.
"रोज की तरह शनिवार की शाम साढ़े छह बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे. रविवार की सुबह पांच बजे के करीब दुकान के बगल में ही चाय दुकान चलाने वाले व्यक्ति ने सूचना दी कि दुकान का शटर गैलरी की तरफ से टूटा हुआ है. पहुंचकर तो देखा तो शोकेस और काउंटर में रखे सारे चांदी के सामान गायब हैं."-बीरबल कुमार, पीड़ित दुकानदार
चोरों ने सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ा: घटना की जांच में पता चला कि चोरों ने मार्केट की गैलरी से शटर काटकर दुकान में घुसा और काउंटर में रखी चांदी की मूर्तियां, बर्तन, मछली, ग्लास तथा अन्य गहने ले गए. दुकान में लगा एक सीसीटीवी कैमरा भी चोरों ने क्षतिग्रस्त कर दिया ताकि उनकी पहचान न हो सके. पुलिस अब बचे हुए फुटेज और आसपास की दुकानों के सीसीटीवी की जांच कर रही है.
स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति रोष: इस घटना के बाद चांदी बाजार के दुकानदारों और स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है. उनका आरोप है कि "पुलिस रात्रि गश्ती में बाजार, चौक-चौराहों और आबादी वाले क्षेत्रों की बजाय स्टेट हाईवे पर ज्यादा समय बिताती है, जहां बालू लदे ट्रकों से वसूली होती है." दुकानदारों का कहना है कि अगर सही तरीके से गश्त होती तो मुख्य बाजार में ऐसी बड़ी चोरी नहीं होती.
बार-बार खुल रही सुरक्षा की पोल: भोजपुर जिले में ज्वेलरी दुकानों पर चोरी की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिससे व्यापारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है. यह वारदात पुलिस की नाइट पैट्रोलिंग और बाजार क्षेत्र में मौजूदगी की कमी को उजागर करती है. स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया जाए और मुख्य बाजारों में नियमित गश्त सुनिश्चित की जाए.
पुलिस ने शुरू की तलाश: चांदी थानाध्यक्ष राकेश रौशन दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदार से पूछताछ की. दुकानदार के आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है. थानाध्यक्ष ने बताया कि चोरों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर चांदी की वस्तुएं बरामद की जाएंगी. पुलिस आसपास के इलाकों में छापेमारी और जांच बढ़ा रही है.
"पीड़ित दुकानदार के आवेदन पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और चोरों की गिरफ्तारी और सामान की बरामदगी में लगी है. चोरों को जल्द पकड़ा जाएगा."-राकेश रौशन, चांदी थानाध्यक्ष
ये भी पढ़ें-
बिहार में नीतीश कुमार से मिले गिफ्ट की चोरी, पुलिस बनकर आए थे चोर
गजब! 36 साल बाद मिला इंसाफ, बकरी चोरी का था आरोप.. औरंगाबाद कोर्ट से 5 दोषमुक्त