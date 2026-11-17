झज्जर के ढाकला गांव गोलीकांड में STF का बड़ा एक्शन, दो मुख्य शूटर गिरफ्तार
Jhajjar Shooters Arrested : झज्जर के ढाकला गांव में हुई गैंगवार के मामले में दो शूटर्स को अरेस्ट किया गया है.
Published : November 17, 2026 at 10:42 PM IST
Jhajjar Shooters Arrested : झज्जर जिले के गांव ढाकला में गैंगवार के चलते हुई हत्या के मामले में STF रोहतक और झज्जर की टीम को बड़ी सफलता मिली है. संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले में दो मुख्य शूटर आरोपियों को काबू किया है. पुलिस कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों के पैरों में चोटें आईं. दोनों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल, झज्जर में भर्ती करवाया गया है.
बलराम की मौत हुई थी : 12 नवंबर 2026 को गांव ढाकला निवासी विकास के मकान में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने उसे जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग की थी. इस घटना में विकास और बलराम, निवासी गांव ढाकला, गोली लगने से घायल हो गए थे. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान बलराम की मौत हो गई, जबकि विकास का इलाज जारी रहा. इस संबंध में थाना सदर झज्जर में अभियोग संख्या 289 दिनांक 12.11.2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 109, 332(A), 61 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)(A) और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
STF ने शुरू की जांच : मामले की गंभीरता को देखते हुए STF रोहतक की टीम ने विभिन्न पहलुओं पर गहनता से जांच शुरू की. जांच के दौरान सामने आया कि वारदात को आपसी पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया था. पुलिस ने तकनीकी एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए.
आरोपियों को पकड़ा गया : इसी कड़ी में STF रोहतक टीम और झज्जर पुलिस ने 16/17 नवंबर 2026 की मध्यरात्रि को संयुक्त कार्रवाई करते हुए मामले में नामजद दो मुख्य शूटर आरोपियों सागर जून उर्फ भोलू पुत्र जोगिन्द्र, निवासी गांव नूना माजरा, थाना सदर झज्जर तथा पंकज पुत्र नरेश कुमार, निवासी गांव बराही, जिला झज्जर को झज्जर रोड स्थित गुड़ा फ्लाईओवर पर उत्तर प्रदेश नंबर की बोलेरो गाड़ी सहित काबू किया गया. पुलिस द्वारा मामले में आगे की जांच की जा रही है. आरोपियों से पूछताछ के दौरान वारदात में शामिल अन्य व्यक्तियों, हत्या की साजिश तथा आपराधिक नेटवर्क से जुड़े पहलुओं का पता लगाया जाएगा. मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की भूमिका की भी गहनता से जांच की जा रही है.
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