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झज्जर के ढाकला गांव गोलीकांड में STF का बड़ा एक्शन, दो मुख्य शूटर गिरफ्तार

झज्जर के ढाकला गांव गोलीकांड में STF का बड़ा एक्शन ( ETV Bharat )

Jhajjar Shooters Arrested : झज्जर जिले के गांव ढाकला में गैंगवार के चलते हुई हत्या के मामले में STF रोहतक और झज्जर की टीम को बड़ी सफलता मिली है. संयुक्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामले में दो मुख्य शूटर आरोपियों को काबू किया है. पुलिस कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों के पैरों में चोटें आईं. दोनों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल, झज्जर में भर्ती करवाया गया है.

बलराम की मौत हुई थी : 12 नवंबर 2026 को गांव ढाकला निवासी विकास के मकान में घुसकर अज्ञात हमलावरों ने उसे जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग की थी. इस घटना में विकास और बलराम, निवासी गांव ढाकला, गोली लगने से घायल हो गए थे. दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान बलराम की मौत हो गई, जबकि विकास का इलाज जारी रहा. इस संबंध में थाना सदर झज्जर में अभियोग संख्या 289 दिनांक 12.11.2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 109, 332(A), 61 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)(A) और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया था.