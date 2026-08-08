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जींद के दो कांवड़ियों की सड़क हादसे में मौत, यमुनानगर में वाहन ने मारी टक्कर

जींद/यमुनानगर: नरवाना के रहने वाले दो युवकों की युमनानगर में वाहन की टक्कर से मौत हो गई. हरिद्वार से कांवड़ लेकर दोनों वापस नरवाना लौट रहे थे. नरवाना के लोगों को जब घटना के बारे में पता चला, तो वो युमनानगर के लिए रवाना हो गए. दो कांवड़ियों की मौत की सूचना से मातम पसर गया है.

यमुनानगर सड़क हादसे में दो कांवड़ियों की मौत: मोरपत्ति नरवाना निवासी सचिन (24) तथा अजय उर्फ काला (22) हरिद्वार से कांवड़ लेकर वाया युमनानगर नरवाना के की तरफ आ रहे थे. देर रात को युमनानगर के निकट तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना को अंजाम देकर चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. अन्य सहयोगी कांवड़ियों ने दोनों को नागरिक अस्पताल युमनानगर पहुंचाया. जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

जींद के रहने वाले थे दोनों युवक: दोनों की मौत की सूचना जब परिजनों को मिली तो वो युमनानगर के लिए रवाना हो गए. जबकि महिलाएं फूट-फूट कर रोने लगी. घटना से पूरे इलाके में मातम पसर गया. मृतक सचिन दो बहनों का इकलौता भाई था. जिसकी शादी अप्रैल 2026 में हुई थी. अजय उर्फ काला अविवाहित था.