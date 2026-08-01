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हरिद्वार: निर्माणाधीन फ्लाईओवर का गार्डर गिरने से दो कांवड़ियों की मौत, दो दिन में दूसरी बड़ी घटना

हरिद्वार: बहादराबाद थाना क्षेत्र में गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे दो कांवड़ियों की शनिवार दोपहर को दर्दनाक हादसे में मौत हो गई. निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे रखे लोहे के भारी गार्डर के अचानक खिसक जाने से दोनों कांवड़िए इसकी जद में आ गए. हादसे में दोनों की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. अन्य कांवड़ियों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सरकारी अस्पताल भेजा.

पुलिस के अनुसार, शनिवार दोपहर करीब 2:20 बजे ग्राम बड़ेड़ी राजपूतान में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे रखे लोहे के गार्डरों के पास हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे कांवड़िए विश्राम कर रहे थे. इसी दौरान एक कांवड़िया गार्डर पर चढ़ गया, जिससे भारी गार्डर अचानक फिसलकर नीचे बैठे कांवड़ियों पर गिर पड़ा. हादसे में दो कांवड़िए गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों को तत्काल उपचार के लिए उप जिला चिकित्सालय रुड़की ले जाया गया. चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.