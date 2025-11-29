गोरखपुर में बाल सुधार गृह से फरार हो गए दो बाल अपचारी; एक पकड़ा गया, दूसरे की तलाश जारी
गुलरिहा थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि एक बाल अपचारी तो पकड़ लिया गया है, लेकिन दूसरा अब भी फरार है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 29, 2025 at 5:37 PM IST
गोरखपुर: शहर के शिवपुर शाहबाजगंज स्थित बाल अपराधियों की जेल जिसे "बाल सुधार गृह" कहा जाता है, वहां से दो बाल अपचारी, गार्ड को चकमा देकर फरार हो गए थे. वह सुधार गृह की दीवार को फांदकर भाग निकले. गुलरिहा थाना क्षेत्र में एक बाल अपचारी तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन दूसरा अब भी फरार है. भागने वाले दोनों बाल अपचारी अलग-अलग वारदातों में अलग-अलग थाना क्षेत्र में शामिल थे. उन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया था.
गार्ड को चकमा देकर फरार हुए बाल अपचारी: फरार हुई एक बाल अपचारी खोराबार थाना क्षेत्र का रहने वाला था. वहीं दूसरा पिपराइच इलाके का रहने वाला है. वह छेड़खानी के मामले में बंद था. खोराबार का बाल अपचारी चोरी के आरोप में यहां भेजा गया था. इन दोनों ने आपसी साथ गांठ कर बाल सुधार गृह के गार्ड को चकमा देकर फरार हो गये थे. फरारी की सूचना मिलते ही गुलरिहा पुलिस मुख्य सड़कों और गलियों के साथ-साथ खेत और अन्य रास्तों पर जांच बढ़ा दी.
पिपराइच क्षेत्र का आरोपी किशोर पकड़ गया: सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी देखी जाने लगी. कुछ स्थानीय लोगों से भी पूछताछ हो रही थी. दोनों किशोरों ने भगाने के लिए एक रास्ते का इस्तेमाल किया था. पुलिस की सक्रियता से पिपराइच क्षेत्र का आरोपी किशोर पकड़ लिया गया. जबकि चोरी के आरोप में खोराबार थाना क्षेत्र का रहने वाला आरोपी अभी पकड़ से बाहर है. उसकी तलाश जारी है. पुलिस की टीम संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही हैं.
सुबह-शाम की निगरानी बढ़ाने पर जोर: इस मामले में गुलरिहा थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि एक बाल अपचारी तो पकड़ लिया गया, लेकिन दूसरा अब भी फरार है. इस मामले में जिला प्रोबेशन अधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि इस मामले के बाद बाल सुधार गृह में सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा. सीसीटीवी कैमरे और बेहतरीन रेंज के लगाए जाएंगे. सुबह-शाम की निगरानी बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा.
तीन खिड़की का ग्रिल काटकर फरार हुए थे: इस सुधार गृह से पहले भी कैदी बाल अपचारी हो चुके हैं. उन्हें बाद में मुश्किल से गिरफ्तार किया गया, लेकिन एक अब भी फरार है. 18 नवम्बर 2024 को बाल अपचारी मारपीट कर रहे थे. इस दौरान कई को गंभीर चोटें भी आई थी. करीब दो घंटे तक कमरे में उत्पात हुआ था. इस दौरान तीन बाल अपचारी खिड़की का ग्रिल काटकर फरार हो गए. दो तो पकड़े गए, लेकिन एक अब भी फरार है.
यह भी पढ़ें- अखिलेश यादव ने SIR को बताया वोट छीनने की साजिश, कफ सिरप सिंडिकेट पर बोले- 'एक जिला-एक माफिया' सीरीज शुरू