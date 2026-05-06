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लातेहार में जेजेएमपी के दो नक्सली गिरफ्तार, AK-47 समेत कई हथियार बरामद

लातेहार में JJMP के दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एके-47 समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं.

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पुलिस की गिरफ्त में दोनों नक्सली (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 6, 2026 at 1:22 PM IST

3 Min Read
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लातेहार: जिले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार नक्सलियों में लातेहार के महादेव सिंह और पलामू के पांकी के मनोज लोहरा शामिल हैं. पुलिस ने इन दोनों नक्सलियों को मनिका थाना क्षेत्र के कुरूमखेता जंगल से गिरफ्तार किया है. इनके पास से एक एके-47 राइफल, 2 एसएलआर राइफल समेत भारी संख्या में गोलियां भी बरामद हुई हैं.

सूचना के आधार पर शुरू हुई छापेमारी

दरअसल, लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के मनिका थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरुमखेता जंगल के आसपास प्रतिबंधित नक्सली संगठन जेजेएमपी के कुछ नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं. सूचना मिलने के बाद एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर मनिका थाना प्रभारी प्रभात दास और थाना प्रभारी यकीन अंसारी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई.

जानकारी देते एसपी कुमार गौरव (ETV BHARAT)

इसके बाद छापेमारी कर पुलिस ने दो नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में गिरफ्तार नक्सलियों ने बताया कि वे लोग नक्सली संगठन जेजेएमपी के नक्सली हैं. बाद में तलाशी के दौरान उनके पास से एक एके-47 राइफल, दो एसएलआर राइफल, 318 गोलियां समेत कई अन्य सामान बरामद किए गए.

लेवी वसूलने के लिए इकट्ठा हुए थे नक्सली

इधर, इस संबंध में एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लेवी और रंगदारी की वसूली को लेकर नक्सली किसी घटना की योजना बना रहे हैं. सूचना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दो नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद या हिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोगों के पास अब एक ही रास्ता बचा हुआ है कि वह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें और समाज की मुख्य धारा में जुड़कर बेहतर जीवन शुरू करें. उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकारी प्रावधान के तहत सभी प्रकार की सुविधा दी जा रही है. लेकिन जो लोग नक्सलवाद का रास्ता अभी भी नहीं छोड़ेंगे, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतना होगा.

समाप्त हो गए वर्चस्व को स्थापित करने का था प्रयास

बता दें कि कुछ वर्ष पहले तक लातेहार तथा आसपास के जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में जेजेएमपी का वर्चस्व हुआ करता था. लेकिन पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान के कारण नक्सलियों का दबदबा कुछ साल से धीरे-धीरे खत्म हो गया. JJMP के सुप्रीमो के मारे जाने के बाद संगठन के लगभग सभी बड़े नक्सली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिए थे. जिस कारण जेजेएमपी नक्सली संगठन लातेहार जिले में लगभग समाप्त हो गया. इधर, लेवी और रंगदारी की चाह को लेकर नक्सली संगठन से जुड़े कुछ लोग फिर से जेजेएमपी नक्सली संगठन के वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास शुरू किए थे.

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