10वीं वर्ल्ड वुशु कुंग फू चैंपियनशिप में झारखंड की दो बेटियां करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, चीन में होगा आयोजन

चीन में आयोजित वर्ल्ड वुशु कुंग फू चैंपियनशिप में झारखंड की श्रेया कुमारी और पूर्णिमा लिंडा को भारतीय दल में शामिल किया गया है.

WORLD WUSHU KUNG FU CHAMPIONSHIP
वर्ल्ड वुशु कुंग फू चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 14, 2025 at 7:15 PM IST

रांची: भारत की 20 सदस्यीय वुशु टीम चीन के शेन्जेन शहर के लिए रवाना हुई. जहां 10वीं वर्ल्ड वुशु कुंग फू चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी. इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड की दो प्रतिभाशाली खिलाड़ी, श्रेया कुमारी और पूर्णिमा लिंडा भारतीय दल में शामिल हुई हैं. पूरे राज्य के लिए यह गौरव का क्षण है.

टीम के कोच के रूप में शंभू सेठ को नियुक्त किया गया है. खिलाड़ियों का चयन हाल ही में मणिपुर में आयोजित ट्रायल्स के आधार पर किया गया था. इससे पहले पूर्णिमा लिंडा ने मॉस्को इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया था.

खिलाड़ियों की उपलब्धि से खेल जगत में गर्व का माहौल

खेल निदेशक शेखर जमुआर, झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉ. मधुकांत पाठक, झारखंड वुशु संघ के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा ने दोनों खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इसके साथ ही खिलाड़ियों के कोच दीपक गोप को भी विशेष बधाई दी गई है, जिनके मार्गदर्शन और सतत प्रशिक्षण से खिलाड़ियों ने यह सफलता हासिल की है.

यह झारखंड के लिए गर्व की बात है कि हमारी बेटियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने जा रही हैं. हमें विश्वास है कि वे स्वर्ण पदक के साथ लौटेंगी: डॉ. मधुकांत पाठक, महासचिव, झारखंड ओलंपिक संघ

इसके साथ ही डॉ. कविता सिंह, मिथलेश साहू, डॉ. अंशु साहू, चंचल भट्टाचार्य, कुमुद प्रसाद साहू, उदय साहू, प्रियदर्शी अमर, शैलेंद्र कुमार, अनिका सिंह, डॉ. उदीप लाल, मनोज कुमार महतो, शशिकांत पांडे, राजि अहमद, गोकुलनंद मिश्रा, वाहिद अली, आजाद पाठक, शैलेंद्र दुबे, धर्मवीर सिन्हा, रत्नेश कुमार, दीपक गोप, आशीष गोप, अमासी बारला, संजय मंडल, प्रतिमा कुमारी, बिमला टोप्पो, सुशांति तोपनो, काजल किरण, मृतुंजय कुमार राय और शिवेंद्र दुबे सहित कई पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने भी शुभकामनाएं दी है.

श्रेया और पूर्णिमा ने जिस लगन से अभ्यास किया है, वह सभी खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है. झारखंड वुशु परिवार को उन पर गर्व है: डॉ. प्रदीप वर्मा, अध्यक्ष, झारखंड वुशु संघ

