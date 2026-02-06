भरतपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, समग्र शिक्षा के दो जेईएन रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
आरोपी समग्र शिक्षा विभाग में जमा परिवादी की राशि वापस लौटाने के लिए रिश्वत मांग रहे थे.
Published : February 6, 2026 at 5:48 PM IST
भरतपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की भरतपुर चौकी ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग से जुड़े दो कनिष्ठ अभियंताओं को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. एसीबी टीम ने दोनों को कुल 23 हजार 400 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोचा है. दोनों आरोपी कार्यालय एडीपीसी समग्र शिक्षा से संबद्ध हैं.
एएसपी अमित सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसने विभाग के लिए कार्य किया था, जिसके एवज में उसकी सुरक्षा जमा राशि (एसडी) विभाग में जमा थी. यह सुरक्षा जमा राशि लौटाने के बदले कनिष्ठ अभियंता (सिविल) मुख्यालय भरतपुर धीरेन्द्र श्रीवास्तव और कनिष्ठ अभियंता कुम्हेर ब्लॉक राकेश कुमार गुप्ता उससे लगातार रिश्वत की मांग कर रहे थे और उसे परेशान किया जा रहा था.
आरोपियों ने सुरक्षा जमा राशि जारी करने के लिए 7.1 प्रतिशत की दर से रिश्वत तय की थी, जो कुल मिलाकर 23,400 रुपए बनती थी. शिकायत की प्राथमिक जांच में आरोप सही पाए जाने पर एसीबी रेंज भरतपुर के महानिरीक्षक पुलिस राजेश सिंह ने कार्रवाई के निर्देश दिए. यह पूरी कार्रवाई उप महानिरीक्षक पुलिस रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी भरतपुर अमित सिंह के नेतृत्व में की गई. योजना के तहत शुक्रवार को ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया गया. शिकायतकर्ता ने तय राशि आरोपियों को सौंपी, एसीबी टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों अभियंताओं को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. टीम ने रिश्वत की राशि भी मौके से बरामद कर ली. एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. एएसपी अमित सिंह ने बताया कि मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया जा रहा है तथा अग्रिम अनुसंधान जारी है.