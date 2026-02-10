ETV Bharat / state

जयपुर में लापता हो गए जापान के दो पर्यटक, टैक्सी चालक की सूचना पर तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस थाना अशोक नगर. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजधानी जयपुर में घूमने आए दो जापानी पर्यटकों की गुमशुदगी का मामला सामने आया है. दोनों दिल्ली से जयपुर घूमने आए थे. अपना सामान टैक्सी में रखकर खाना खाने एक रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. अब टैक्सी चालक की सूचना पर अशोक नगर थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर दोनों पर्यटकों की तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल, पुलिस को उनका सुराग नहीं मिला है. पुलिस का दावा है कि दोनों का जल्द पता लगा लिया जाएगा. टैक्सी चालक की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच की जा रही है. जयपुर के अशोक नगर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि टैक्सी चालक की सूचना पर पुलिस दोनों पर्यटकों की तलाश में जुटी है. उन्होंने बताया कि हिबिक्की शिबा और युमा 6 फरवरी को टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली पहुंचे थे. यहां से दोनों को एक टैक्सी चालक 7 फरवरी को दिल्ली से जयपुर लेकर आया. दोनों ब्रह्मपुरी स्थित एक होटल में ठहरे थे. उनका दो दिन जयपुर रुकने का और फिर रणथंभौर जाने का कार्यक्रम था. पढ़ेंः पत्नी हुई लापता, युवक ने ससुराल पहुंच की जान देने की कोशिश