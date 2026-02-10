जयपुर में लापता हो गए जापान के दो पर्यटक, टैक्सी चालक की सूचना पर तलाश में जुटी पुलिस
हिबिक्की शिबा और युमा 6 फरवरी को टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली पहुंचे थे.
Published : February 10, 2026 at 11:22 AM IST
जयपुरः राजधानी जयपुर में घूमने आए दो जापानी पर्यटकों की गुमशुदगी का मामला सामने आया है. दोनों दिल्ली से जयपुर घूमने आए थे. अपना सामान टैक्सी में रखकर खाना खाने एक रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे. अब टैक्सी चालक की सूचना पर अशोक नगर थाना पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर दोनों पर्यटकों की तलाश शुरू कर दी है.
फिलहाल, पुलिस को उनका सुराग नहीं मिला है. पुलिस का दावा है कि दोनों का जल्द पता लगा लिया जाएगा. टैक्सी चालक की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच की जा रही है. जयपुर के अशोक नगर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि टैक्सी चालक की सूचना पर पुलिस दोनों पर्यटकों की तलाश में जुटी है. उन्होंने बताया कि हिबिक्की शिबा और युमा 6 फरवरी को टूरिस्ट वीजा पर दिल्ली पहुंचे थे. यहां से दोनों को एक टैक्सी चालक 7 फरवरी को दिल्ली से जयपुर लेकर आया. दोनों ब्रह्मपुरी स्थित एक होटल में ठहरे थे. उनका दो दिन जयपुर रुकने का और फिर रणथंभौर जाने का कार्यक्रम था.
बैग टैक्सी में छोड़ गए थेः दोनों 7 फरवरी को अशोक नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाने की बात कहकर निकले थे. इस दौरान उनके बैग भी टैक्सी में ही रखे थे. काफी देर तक दोनों वापस नहीं लौटे तो टैक्सी चालक ने अशोक नगर थाना पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी. इसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया. फिलहाल पुलिस को उनका पता नहीं लगा है.
रेस्टोरेंट से पांच मिनिट बाद निकल गएः पड़ताल में सामने आया है कि दोनों जापानी पर्यटक अशोक नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में गए और पांच मिनट बाद ही वापस निकल गए. इसके बाद वे पैदल सड़क की तरफ गए हैं. इसके बाद वे कहां गए. इसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है. थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा का कहना है कि दोनों जापानी पर्यटकों की तलाश जारी है. दोनों के पास मोबाइल होने की बात भी सामने आई है, लेकिन टैक्सी चालक के पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है. पुलिस ने टैक्सी में रखे उनके बैग को जब्त किया है. बैग की तलाशी भी ली है.