दो कॉलेजों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट, नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु

जयपुर के एसकेआईटी कॉलजे और आर्या कॉलेज को ई–मेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली थी.

College evacuated
कॉलेज को करवाया खाली (Courtesy - Jaipur Police)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 18, 2026 at 6:36 PM IST

3 Min Read
जयपुर: राजधानी जयपुर में बुधवार को दो प्राइवेट कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने का मामला सामने आया. जगतपुरा इलाके में एसकेआईटी कॉलेज और आमेर इलाके में आर्या कॉलेज को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली. कॉलेज मैनेजमेंट की ओर से पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कॉलेज को खाली करवाया. एटीएस, एसओजी, क्यूआरटी, डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. हालांकि शाम तक सर्च करने के कॉलेज परिसर में किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई. इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली.

जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के मुताबिक जगतपुरा इलाके में एसकेआईटी कॉलेज प्रशासन की ओर से सूचना दी गई थी कि कॉलेज में बम होने का मेल प्राप्त हुआ है. कॉलेज में आरडीएक्स बम लगाए जाने और समय पर विस्फोट करने की धमकी दी गई थी. मेल में लिखा था कि कॉलेज में बम फटेंगे. वहीं, आमेर थाना इलाके के आर्या कॉलेज को भी ई–मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी भरा मैसेज मिला. कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी. बम की सूचना से कॉलेज और प्रशासन में हड़कंप मच गया. पुलिस समेत अन्य सुरक्षा एजेंसी मौके पर पहुंची.

कॉलेजों को खाली कर चलाया सर्च अभियान (Courtesy - Jaipur Police)

प्रशासन ने स्टूडेंटस को सुरक्षित बाहर निकाल कर कॉलेज परिसर को खाली करवाया. पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसिया मौके पर पहुंची. सर्च ऑपरेशन चलाया गया. बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड टीम जांच में जुटी. हालांकि दोनों ही कॉलेज में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई. साइबर एक्सपर्ट की मदद ली जा रही है. ई–मेल करने वाले की भी जांच की जा रही है.

Crowd gathers outside the college
कॉलेज के बाहर लगी भीड़ (Courtesy - Jaipur Police)

इससे पहले भी कई बार हाईकोर्ट, सेशन कोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल्स को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने के कई मामले सामने आ चुके हैं. मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर और जोधपुर बेंच को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. कोर्ट प्रशासन के ई–मेल पर धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ था. पिछले साल 26 जून, 2025 को जयपुर के अस्पताल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. हालांकि सर्च ऑपरेशन के दौरान अस्पताल में किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. इससे पहले एसएमएस स्टेडियम को भी बम से उड़ाने की धमकियां दी गई थी. 9 मई, 2025 को जयपुर मेट्रो को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी.

संपादक की पसंद

