ETV Bharat / state

दो कॉलेजों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट, नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु

कॉलेज को करवाया खाली ( Courtesy - Jaipur Police )