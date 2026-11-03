दो आईपीएस अफसरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव, संकल्प शर्मा गौतमबुद्धनगर, संतोष कुमार मिश्रा को मिली नई जिम्मेदारी
आईपीएस अधिकारी संकल्प शर्मा और संतोष कुमार मिश्रा को नई जिम्मेदारी. दोनों अधिकारियों की तैनाती पुलिस कमिश्नरेट में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद पर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 2:31 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दो आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है.
शासन की ओर से जारी तबादला सूची के तहत 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी संकल्प शर्मा और संतोष कुमार मिश्रा को नई जिम्मेदारी दी गई है. दोनों अधिकारियों की तैनाती पुलिस कमिश्नरेट में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद पर की गई है.
जारी सूची के मुताबिक, आईपीएस अधिकारी संकल्प शर्मा को संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के पद पर तैनात किया गया है.
इससे पहले वह संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब उन्हें कानपुर से गौतमबुद्धनगर भेजा गया है. उनकी नई तैनाती को नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी के लिहाज से अहम माना जा रहा है.
2012 बैच के ही आईपीएस अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा को संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट कानपुर नगर बनाया गया है. इससे पहले वह पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पीटीएस), जालौन में पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर तैनात थे. अब उन्हें प्रशिक्षण संस्थान से हटाकर कमिश्नरेट पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई है.
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