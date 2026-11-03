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दो आईपीएस अफसरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव, संकल्प शर्मा गौतमबुद्धनगर, संतोष कुमार मिश्रा को मिली नई जिम्मेदारी

आईपीएस अधिकारी संकल्प शर्मा और संतोष कुमार मिश्रा को नई जिम्मेदारी. ( ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए दो आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है.

शासन की ओर से जारी तबादला सूची के तहत 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी संकल्प शर्मा और संतोष कुमार मिश्रा को नई जिम्मेदारी दी गई है. दोनों अधिकारियों की तैनाती पुलिस कमिश्नरेट में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद पर की गई है.