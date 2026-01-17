ETV Bharat / state

खेलते-खेलते घर के टांके में गिरी दो मासूम बच्चियों की मौत

परिवार के लोगों ने बच्चियों को पड़ोसियों की मदद से टांके से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

Two innocent girls died
अस्पताल में मौजूद लोग (Etv Bharat Barmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 17, 2026 at 6:18 PM IST

2 Min Read
बाड़मेर: जिले के सदर थाना क्षेत्र के मिठडाऊ गांव में साल भर की दो मासूम बच्चियां खेलते समय अपने घर के टांके में गिर गई. परिवार के सदस्यों को पता लगते ही दोनों को टांके से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया. यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दुःखद घटना के बाद पीड़ित परिवार में शोक की लहर छा गई. पुलिस को घटना की जानकारी मिलने पर टीम जिला अस्पताल पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया. घटना की गंभीरता को देखते हुए बाड़मेर पुलिस उपाधीक्षक रमेश कुमार शर्मा भी अस्पताल पहुंचे.

पुलिस उपाधीक्षक शर्मा ने बताया कि जिले के सदर थाना क्षेत्र के मिठडाऊ गांव में दो मासूम बच्चियों की घर के पानी के टांके में डूबने से मौत हुई है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में गांव के मोहनराम ने रिपोर्ट दी है. उसमें बताया गया कि उनकी दो पोतियां थी, जिनकी उम्र करीब एक साल थी. दोनों बच्चियां अपने घर के आगे बने टांके के पास खेल रही थीं और खेलते-खेलते उसी टांके में गिर गईं.

घटना के समय घर पर केवल दो महिलाएं ही थीं. काफी देर तक जब घर की महिलाओं को बच्चियां दिखाई नहीं दी तो उन्होंने आसपास ढूंढा. उन्होंने टांके में झांककर देखा तो दोनों उसमें दिखाई दी. आस पास के लोगों की मदद से दोनों बच्चिचों को टांके से निकाल कर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चियों के शव को मोर्चरी में रखवाया. पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि मेडिकल बोर्ड द्वारा शवों का पोस्टमार्टम करवाकर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

