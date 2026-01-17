ETV Bharat / state

खेलते-खेलते घर के टांके में गिरी दो मासूम बच्चियों की मौत

बाड़मेर: जिले के सदर थाना क्षेत्र के मिठडाऊ गांव में साल भर की दो मासूम बच्चियां खेलते समय अपने घर के टांके में गिर गई. परिवार के सदस्यों को पता लगते ही दोनों को टांके से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया. यहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस दुःखद घटना के बाद पीड़ित परिवार में शोक की लहर छा गई. पुलिस को घटना की जानकारी मिलने पर टीम जिला अस्पताल पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया. घटना की गंभीरता को देखते हुए बाड़मेर पुलिस उपाधीक्षक रमेश कुमार शर्मा भी अस्पताल पहुंचे.

पुलिस उपाधीक्षक शर्मा ने बताया कि जिले के सदर थाना क्षेत्र के मिठडाऊ गांव में दो मासूम बच्चियों की घर के पानी के टांके में डूबने से मौत हुई है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में गांव के मोहनराम ने रिपोर्ट दी है. उसमें बताया गया कि उनकी दो पोतियां थी, जिनकी उम्र करीब एक साल थी. दोनों बच्चियां अपने घर के आगे बने टांके के पास खेल रही थीं और खेलते-खेलते उसी टांके में गिर गईं.