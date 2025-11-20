मोबाइल देखने पर डांटा तो घर से भाग गए दो बच्चे, पुलिस ने 18 घंटे में खोज निकाला
अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर घूमते हुए पुलिस को मिले, परिवारों ने ली राहत की सांस.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 10:52 AM IST
अलीगढ़: मोबाइल चलाने पर मिली डांट दो मासूमों को इतनी नागवार गुजरी कि वे घर छोड़कर निकल पड़े. पुलिस की लगातार खोज के बाद दोनों बच्चे करीब 18 घंटे बाद अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर घूमते हुए मिल गए. बच्चों को वापस पाकर परिजनों ने राहत की सांस ली.
मामला अतरौली क्षेत्र का है. यहां रहने वाले हसीन खान का 12 वर्षीय और वजूदीन खान का 9 वर्षीय बेटा मंगलवार शाम अचानक घर से गायब हो गए. परिवार के लोगों ने पहले रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला. देर रात तक बच्चे नहीं लौटे तो दोनों परिवार थाने पहुंचे और गुमशुदगी की तहरीर दी.
पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज करते हुए खोजबीन के लिए टीम बना दी. क्षेत्राधिकारी अतरौली राजीव द्विवेदी की निगरानी में पुलिस टीम ने आसपास के इलाकों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की ओर तलाश शुरू की. परिजनों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और मोहल्ले में भी तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थीं.
क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी ने बताया कि बच्चों ने बताया कि वे घर में मोबाइल काफी देर तक देखते थे, जिस पर परिजनों ने उन्हें डांट दिया था. डांट से नाराज होकर वे अपनी फूफी के घर जाने के लिए निकल गए थे. फूफी के घर पहुंचने पर पता चला कि वह घर पर नहीं थीं. इसके बाद दोनों बच्चे रेलवे स्टेशन आ गए और यहीं वक्त बिता रहे थे.
