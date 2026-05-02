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नदी में नहाने उतरे दो मासूम बच्चों की डूबने से मौत, भुताही गांव में शोक का माहौल

बलरामपुर जिले के सामरी थाना इलाके में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई. पुलिस ने शवों को निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है.

Two children drowned
नदी में नहाने उतरे दो मासूम बच्चों की डूबने से मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 2, 2026 at 1:37 PM IST

2 Min Read
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बलरामपुर: जिले के दुरस्थ भुताही गांव में दर्दनाक हादसा हो गया, नदी में नहाने के लिए गए हुए दो मासूम बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों के शवों को पानी से बाहर निकाला गया. पुलिस ने पंचनामा कर दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मामला सामरी थाना क्षेत्र का है.

कैसे हुई घटना?

जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिले के भुताही गांव में तीन बच्चे खेलते हुए नदी के नजदीक चले गए. जहां दो बच्चे पानी में उतर गए जबकि एक बच्चा नदी के किनारे ही खड़ा था इसी दौरान नदी में उतरे दो डूबने लगे. नदी किनारे खड़े बच्चे ने घर जाकर इस बारे में परिजनों को बताया तो परिजन तत्काल नदी के पास पहुंचे लेकिन बच्चे नहीं मिले.

Two children drowned
बलरामपुर जिले के सामरी थाना इलाके में 2 बच्चों की डूबने से मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस को दी गई सूचना

काफी देर तलाश के बाद जब बच्चे नहीं मिले तो पुलिस को भी सूचना दी गई. इसके बाद नदी में डूबे दोनों बच्चों की तलाश शुरू हुई कुछ देर के बाद गहरे पानी से दोनों मासूम का शव बरामद किया गया. दोनों की शिनाख्त की गई है. एक बच्ची का नाम श्रीमती कोरवा (4 साल) और दूसरे बच्चे का नाम अमरजीत कोरवा (5 साल) है.

जांच में जुटी पुलिस

इस संबंध में सामरी थाना प्रभारी विजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार शाम हमारी टीम को सूचना मिली कि भुताही गांव में नदी में दो बच्चे डूब गए हैं जिसके बाद हमारी टीम तुरंत वहां पहुंची और दोनों बच्चों के शवों को पानी से बाहर निकाला गया. पीएम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे कार्रवाई होगी.

मर्ग दर्ज कर जांच किया जा रहा है दोनों बच्चों के शवों को पीएम कराने के लिए भेजा गया है पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्यवाही किया जाएगा.- विजय सिंह, सामरी थाना प्रभारी

इस दर्दनाक घटना के बाद दोनों मासूम बच्चों के परिजनों सहित पूरे गांव में शोक का माहौल निर्मित हो गया है दो मासूम बच्चों की अकस्मात घटना में मौत होने से बच्चों के माता पिता परिवार और पूरे गांव में गमगीन माहौल बन गया है.

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