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आगरा में उटंगन नदी में डूबने से दो किशोरों की मौत; ग्रामीणों ने एक किशोर को सकुशल बचाया

आगरा में उटंगन नदी में नहाने पहुंचे तीन किशोर गहरे पानी में डूबने लगे. ग्रामीणों ने एक किशोर को बचा लिया है.

आगरा में उटंगन नदी में डूबने से दो किशोरों की मौत.
आगरा में उटंगन नदी में डूबने से दो किशोरों की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 1:37 PM IST

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आगरा: जिले के फतेहाबाद थाना क्षेत्र स्थित गांव वरना में मंगलवार को उटंगन नदी में नहाते समय तीन मासूम डूब गए. इसमें से दो मासूमों की नदी के गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई. जबकि, रेस्क्यू करके तीसरे बच्चे को सकुशल बाहर निकाला गया. हादसे से परिवार में कोहराम मच गया. गांव में शोक की लहर है.

हादसा मंगलवार का है. फतेहाबाद थाना क्षेत्र के गांव वरना के बच्चे घर से बकरियां चराने के लिए उटंगन नदी पर गए. वहां पर बच्चे नदी में नहाने उतर गए. नहाते समय बच्चे गहरे पानी में पहुंच गए, जहां पर तीनों बच्चे डूबने लगे. चीख-पुकार मच गई.

ग्रामीणों ने उन्हें देखा तो तत्काल सूचना पर लोग पहुंच गए. जिन्होंने नदी में डूबे बच्चों को निकालने का प्रयास किया. हादसे की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. स्थानीय पुलिस टीम भी तत्काल मौके पर पहुंची.

हादसे में प्रशांत (12) पुत्र अरविंद और लक्ष्मण (11) पुत्र श्यामलाल को ग्रामीणों ने नदी से बाहर निकाला. दोनों तो तत्काल एम्बुलेंस से फतेहाबाद सीएचसी पर पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने प्रशांत और लक्ष्मण को मृत घोषित कर दिया. दोनों मासूम की मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया. परिजन का रो रोकर हाल बेहाल है.

एसीपी फतेहाबाद इमरान अहमद ने बताया कि हादसे की सूचना पर फतेहाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची थी. नदी में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई है. उसका शव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है. ग्रामीणों ने बच्चे को पहले ही सकुशल बाहर निकाल लिया था.

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