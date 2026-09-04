कानपुर देहात में बारिश में कच्चे मकान की छत गिरी, दो मासूमों की मौत
मूसानगर थाना क्षेत्र में हादसा, घायल मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 10:05 AM IST
कानपुर देहात: मूसानगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया. पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते एक कच्चा मकान की छत ढह गया. हादसे में तीन लोग मलवे में दब गए. घटना की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलवे को हटाया. इस दौरान दो मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि घायल मासूम के पिता को इलाज के लिए पुखराया सीएचसी भेजा, जहां उनका उपचार जारी है.
बता दें कि पूरा मामला मूसानगर थाना क्षेत्र के जरसेन गांव का है. जहां गांव में राम खटीक अपनी पत्नी संगीता और बेटी 7 वर्षीय बेटी पलख और 3 वर्षीय लविश के साथ रात कच्चे मकान में रहते थे. राम खटीक पेशे से किसान है.
बुधवार देर रात राम खटीक अपने परिवार के साथ सो रहा था, तभी लगातार पिछले 24 घंटे से ज्यादा हो रही बारिश के चलते उनके मकान की छत भरभरा कर गिर गई और मकान की छत के नीचे सो रहे राम खटीक, बेटी पलख और बेटा लविश बुरी तरह मलवे में दब गए.
आवाज सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और आनन फानन में ग्रामीणों ने राहत बचाव कार्य शुरू करते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलवे को हटाना शुरू किया.
इस दौरान हादसे में बेटी पलख और लविश की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि घायल राम खटीक को सीएचसी पुखराया भेजा, जहां उनका उपचार जारी है.
पुलिस के अनुसार, घटना के दौरान राम खटीक की पत्नी संगीता बच्चे का दूध बनाने गई थी. इसलिए वह हादसे में बाल-बाल बच गई. हालांकि घटना मेरे दोनों मासूमों की मौत के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है.
मूसानगर थाना प्रभारी अमिता सिंह ने बताया कि पुलिस को मकान गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद सीओ भोगनीपुर राजीव सिरोही और एसडीएम देवेंद्र सिंह सहित मय फोर्स के साथ मौके पर पुलिस टीम पहुंची थी.
घटना में लविश और पलख की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. साथ ही घायल राम खटीक का पुखरायां सीएचई में इलाज चल रहा है.
वही घटना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम देवेंद्र सिंह ने प्रशाशन की ओर से पीड़ित परिवार को आवश्यक मदद उपलब्ध कराने की बात कही है.
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