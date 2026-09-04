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कानपुर देहात में बारिश में कच्चे मकान की छत गिरी, दो मासूमों की मौत

बारिश के चलते कच्चे मकान की छत गिरी, दो मासूमों की दर्दनाक मौत ( Photo credit;ETV Bharat )

कानपुर देहात: मूसानगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया. पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते एक कच्चा मकान की छत ढह गया. हादसे में तीन लोग मलवे में दब गए. घटना की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलवे को हटाया. इस दौरान दो मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि घायल मासूम के पिता को इलाज के लिए पुखराया सीएचसी भेजा, जहां उनका उपचार जारी है.

बता दें कि पूरा मामला मूसानगर थाना क्षेत्र के जरसेन गांव का है. जहां गांव में राम खटीक अपनी पत्नी संगीता और बेटी 7 वर्षीय बेटी पलख और 3 वर्षीय लविश के साथ रात कच्चे मकान में रहते थे. राम खटीक पेशे से किसान है.

बुधवार देर रात राम खटीक अपने परिवार के साथ सो रहा था, तभी लगातार पिछले 24 घंटे से ज्यादा हो रही बारिश के चलते उनके मकान की छत भरभरा कर गिर गई और मकान की छत के नीचे सो रहे राम खटीक, बेटी पलख और बेटा लविश बुरी तरह मलवे में दब गए.

आवाज सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और आनन फानन में ग्रामीणों ने राहत बचाव कार्य शुरू करते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलवे को हटाना शुरू किया.

इस दौरान हादसे में बेटी पलख और लविश की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि घायल राम खटीक को सीएचसी पुखराया भेजा, जहां उनका उपचार जारी है.