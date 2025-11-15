Bihar Election Results 2025

हापुड़ में जोरदार ब्लास्ट; मकान की दीवार गिरी, दो लोग घायल, एक की हालत गंभीर

पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया, सिलेंडर में लीकेज बताई जा रही विस्फोट की वजह.

हापुड़ में ब्लास्ट
हापुड़ में ब्लास्ट (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 15, 2025 at 9:38 AM IST

2 Min Read
हापुड़: जिले में पिलखुआ कोतवाली स्थित ग्राम खेड़ा के एक मकान में अचानक ब्लास्ट हो गया. इस धमाके में गांव के दो लोग घायल हुए हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक की हालत गंभीर है. पुलिस एक संदिग्ध से पूछताछ कर रही है. फिलहाल यही बताया जा रहा है कि विस्फोट सिलेंडर में लीकेज से हुआ है.

हापुड़ में जोरदार ब्लास्ट (Video credit: ETV Bharat)

घटना शुक्रवार भोर की है. बताते हैं कि जब विस्फोट हुआ तब मकान में अधिकतर लोग सो रहे थे. अचानक हुए धमाके के बाद गांव के लोग जमा हो गए. इसके बाद पुलिस को सूचना देने के साथ ही मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने में जुट गए. गांव के रामकिशोर शर्मा और मदन गोस्वामी को घायल अवस्था में निकाला गया. दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां राम किशोर की हालत गंभीर है. तब तक मौके पर पुलिस अधिकारी और आईबी सहित जांच एजेंसियां भी पहुंच गईं.

ग्रामीणों के मुताबिक, धमाका इतना तेज था कि दो कमरों के बीच की दीवार टूट कर गई. जिस मकान में धमाका हुआ, वहां 6 कमरे हैं, जिसमें किराएदार रहते हैं. घायल मदन गोस्वामी की रिश्तेदार पूजा गोस्वामी ने बताया कि धमाका होने पर पहुंची तो देखा कि कमरे की दीवार गिर गई है. उनके रिश्तेदार का सिर्फ सिर मलबे से बाहर था. वहीं, इस बारे में सीओ अनीता चौहान ने बताया कि धमाके में घायलों का उपचार चल रहा है. मामले एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिससे से पूछताछ की जा रही है. जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि ग्राम खेड़ा में राजकिशोर शर्मा के कमरे में गैस लीक होने के कारण यह विस्फोट हुआ. जिसके बाद कमरे की दीवार गिर गई. जिसमें दो लोग घायल हो गए. घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. यह सामने आया कि गैस सिलेंडर में विस्फोट के कारण यह घटना हुई है. अन्य कोई साक्ष्य मौके पर नहीं पाया गया है. एसपी ने बताया मकान पवन तोमर का है. घायल राज किशोर शर्मा बिहार के रहने वाले हैं जबकि मदन गोस्वामी उत्तराखंड निवासी हैं.

