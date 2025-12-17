ETV Bharat / state

अभिषेक की जगह परीक्षा देने पहुंचा ऋषभ, बायोमैट्रिक जांच में पकड़ा, दो आरोपी गिरफ्तार

सीतापुरा में एक परीक्षा केंद्र पर रेलवे ग्रुप डी की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी का खुलासा.

accused are Rishabh Ranjan and Gautam Kumar
आरोपी ऋषभ रंजन और गौतम कुमार (Photo source: Public Relations Office, Jaipur Commissionerate)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 17, 2025 at 11:46 AM IST

जयपुर: रेलवे की ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के दो आरोपियों को जयपुर की सांगानेर सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया. इनमें एक आरोपी दस भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी के रूप में शामिल हो चुका है. वह तीस हजार रुपए एडवांस लेता और परीक्षा के बाद 1.25 लाख रुपए लेता था. उससे 31,250 रुपए नकद भी बरामद किए.

जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बुधवार को बताया कि रेलवे की ग्रुप डी भर्ती में डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने के आरोप में ऋषभ रंजन उर्फ रिषभ रंजन और उसके सहयोगी गौतम कुमार उर्फ गोटी को गिरफ्तार किया गया है. ऋषभ बरियापुर (बिहार) और गौतम कुमार बराह (बिहार) का रहने वाला है. गौतम उत्तर प्रदेश और बिहार में दस भर्ती परीक्षाओं में डमी बनकर बैठ चुका है.

सांगानेर सदर पुलिस ने लिया एक्शन: उन्होंने बताया कि जयपुर के सीतापुरा स्थित एक परीक्षा केंद्र पर 10 दिसंबर को रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा चल रही थी. आरोपी ऋषभ रंजन डमी अभ्यर्थी के रूप में अभिषेक मीणा की जगह परीक्षा देने पहुंचा. उसके पास अभिषेक मीणा का प्रवेश पत्र था, लेकिन बायोमैट्रिक जांच में चेहरा मैच नहीं हुआ. इस संबंध में प्रतीक शर्मा की रिपोर्ट पर सांगानेर सदर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. जांच के बाद ऋषभ और उसके साथी गौतम कुमार को गिरफ्तार किया गया है.

एक आरोपी पहले भी दे चुका परीक्षा: पड़ताल में सामने आया कि गौतम ने कानपुर और प्रयागराज में इसी तरह डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा दी है. जयपुर के कानोता में भी वह पहले पकड़ा जा चुका है. वह डमी अभ्यर्थी तैयार कर परीक्षा दिलवाने का काम भी करता है. अब उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है. डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि जयपुर में टीसीएस कंपनी रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा करा रही है.

बायोमैट्रिक जांच में मैच नहीं हुआ चेहरा: उनका कहना है कि पेपर तीन पारियों में होता है और हर पेपर ऑनलाइन मोड पर 90 मिनट का होता है. टीसीएस के प्रतिनिधि प्रतीक ने रिपोर्ट में बताया कि 10 दिसंबर को वह पहली पारी के पेपर के लिए वे अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे. इस दौरान एक लड़का आया. उसने नाम अभिषेक मीणा बताया. उसके पास अभिषेक मीणा के नाम का प्रवेश पत्र, आधार और पैन कार्ड भी था, लेकिन बायोमैट्रिक जांच में चेहरा मैच नहीं हुआ.

