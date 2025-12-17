ETV Bharat / state

अभिषेक की जगह परीक्षा देने पहुंचा ऋषभ, बायोमैट्रिक जांच में पकड़ा, दो आरोपी गिरफ्तार

जयपुर: रेलवे की ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने के दो आरोपियों को जयपुर की सांगानेर सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया. इनमें एक आरोपी दस भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी के रूप में शामिल हो चुका है. वह तीस हजार रुपए एडवांस लेता और परीक्षा के बाद 1.25 लाख रुपए लेता था. उससे 31,250 रुपए नकद भी बरामद किए.

जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बुधवार को बताया कि रेलवे की ग्रुप डी भर्ती में डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देने के आरोप में ऋषभ रंजन उर्फ रिषभ रंजन और उसके सहयोगी गौतम कुमार उर्फ गोटी को गिरफ्तार किया गया है. ऋषभ बरियापुर (बिहार) और गौतम कुमार बराह (बिहार) का रहने वाला है. गौतम उत्तर प्रदेश और बिहार में दस भर्ती परीक्षाओं में डमी बनकर बैठ चुका है.

पढ़ें: अध्यापक भर्ती: परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर बना शिक्षक, एसओजी ने किया गिरफ्तार

सांगानेर सदर पुलिस ने लिया एक्शन: उन्होंने बताया कि जयपुर के सीतापुरा स्थित एक परीक्षा केंद्र पर 10 दिसंबर को रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा चल रही थी. आरोपी ऋषभ रंजन डमी अभ्यर्थी के रूप में अभिषेक मीणा की जगह परीक्षा देने पहुंचा. उसके पास अभिषेक मीणा का प्रवेश पत्र था, लेकिन बायोमैट्रिक जांच में चेहरा मैच नहीं हुआ. इस संबंध में प्रतीक शर्मा की रिपोर्ट पर सांगानेर सदर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया. जांच के बाद ऋषभ और उसके साथी गौतम कुमार को गिरफ्तार किया गया है.