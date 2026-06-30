बैंकॉक से दिल्ली ला रहे थे ₹5.56 करोड़ की हाइड्रोपोनिक गांजा, IGI एयरपोर्ट पर दो भारतीय यात्री गिरफ्तार
27 जून को बैंकॉक से फ्लाइट TG-331 के जरिए आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचे दो भारतीय यात्रियों को किया गया गिरफ्तार,15.93 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद
Published : June 30, 2026 at 5:31 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक बड़े प्रयास को नाकाम करते हुए दो भारतीय यात्रियों को गिरफ्तार किया है. दोनों यात्री बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे थे और उनके सामान से करीब 15.93 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा/मारिजुआना) बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में अनुमानित कीमत 5.56 करोड़ रुपये बताई गई है.
एक्स-रे स्कैनिंग के दौरान दिखाई दी संदिग्ध वस्तु : कस्टम अधिकारियों के अनुसार, दोनों यात्री 27 जून को बैंकॉक से फ्लाइट TG-331 के जरिए आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर पहुंचे थे. प्रोफाइलिंग के आधार पर दोनों को जांच के लिए रोका गया. एक्स-रे स्कैनिंग के दौरान उनके सामान में संदिग्ध वस्तुएं दिखाई देने पर विस्तृत तलाशी ली गई.
Customs, IGI Airport Date: 27.06.2026— Delhi Customs (Airport & General) (@AirportGenCus) June 30, 2026
Operation: AIU, IGI Airport, New Delhi
Seizure: 1141.5 grams gold (Net weight)
On the basis of specific intelligence, Customs officers at IGI Airport, New Delhi booked a case of gold smuggling against one Bangladeshi male passenger who had… pic.twitter.com/LkQ9w25qJd
नौ पैकेटों में हरे रंग का संदिग्ध मादक पदार्थ मिला: जांच में एक काले रंग की ट्रॉली बैग के अंदर सात पॉलीथीन पैकेट और एक भूरे रंग के बैकपैक से दो पैकेट बरामद हुए. कुल नौ पैकेटों में हरे रंग का संदिग्ध मादक पदार्थ मिला. परीक्षण में यह प्रथम दृष्टया हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा/मारिजुआना) पाया गया.
दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार : बरामद मादक पदार्थ का कुल वजन 15.930 किलोग्राम निकला. कस्टम विभाग ने इसे एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत जब्त कर लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
Customs, IGI Airport Date: 27.06.2026— Delhi Customs (Airport & General) (@AirportGenCus) June 30, 2026
Operation: AIU, IGI Airport, New Delhi
Seizure: 15.930 Kg Hydroponic weed (Ganja)
On the basis of profiling, Customs officers at IGI Airport, New Delhi detected a case of smuggling of narcotic substances involving two Indian passengers who… pic.twitter.com/BRnHHj8rAq
हाइड्रोपोनिक वीड सामान्य गांजे की तुलना में अधिक शक्तिशाली: अधिकारियों के अनुसार, हाइड्रोपोनिक वीड सामान्य गांजे की तुलना में अधिक शक्तिशाली और महंगी होती है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी मांग रहती है. फिलहाल कस्टम विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि इस खेप का असली रिसीवर कौन था और इसके पीछे कौन-सा तस्करी नेटवर्क सक्रिय है. मामले की जांच जारी है.
ये भी पढ़ें :