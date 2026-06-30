ETV Bharat / state

बैंकॉक से दिल्ली ला रहे थे ₹5.56 करोड़ की हाइड्रोपोनिक गांजा, IGI एयरपोर्ट पर दो भारतीय यात्री गिरफ्तार

27 जून को बैंकॉक से फ्लाइट TG-331 के जरिए आईजीआई एयरपोर्ट पर पहुंचे दो भारतीय यात्रियों को किया गया गिरफ्तार,15.93 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद

IGI एयरपोर्ट पर पकड़ा गया हाइड्रोपोनिक गांजा
IGI एयरपोर्ट पर पकड़ा गया हाइड्रोपोनिक गांजा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 30, 2026 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (IGI) एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने मादक पदार्थों की तस्करी के एक बड़े प्रयास को नाकाम करते हुए दो भारतीय यात्रियों को गिरफ्तार किया है. दोनों यात्री बैंकॉक से दिल्ली पहुंचे थे और उनके सामान से करीब 15.93 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा/मारिजुआना) बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में अनुमानित कीमत 5.56 करोड़ रुपये बताई गई है.

एक्स-रे स्कैनिंग के दौरान दिखाई दी संदिग्ध वस्तु : कस्टम अधिकारियों के अनुसार, दोनों यात्री 27 जून को बैंकॉक से फ्लाइट TG-331 के जरिए आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर पहुंचे थे. प्रोफाइलिंग के आधार पर दोनों को जांच के लिए रोका गया. एक्स-रे स्कैनिंग के दौरान उनके सामान में संदिग्ध वस्तुएं दिखाई देने पर विस्तृत तलाशी ली गई.

नौ पैकेटों में हरे रंग का संदिग्ध मादक पदार्थ मिला: जांच में एक काले रंग की ट्रॉली बैग के अंदर सात पॉलीथीन पैकेट और एक भूरे रंग के बैकपैक से दो पैकेट बरामद हुए. कुल नौ पैकेटों में हरे रंग का संदिग्ध मादक पदार्थ मिला. परीक्षण में यह प्रथम दृष्टया हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा/मारिजुआना) पाया गया.


दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार : बरामद मादक पदार्थ का कुल वजन 15.930 किलोग्राम निकला. कस्टम विभाग ने इसे एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत जब्त कर लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

हाइड्रोपोनिक वीड सामान्य गांजे की तुलना में अधिक शक्तिशाली: अधिकारियों के अनुसार, हाइड्रोपोनिक वीड सामान्य गांजे की तुलना में अधिक शक्तिशाली और महंगी होती है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में काफी मांग रहती है. फिलहाल कस्टम विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि इस खेप का असली रिसीवर कौन था और इसके पीछे कौन-सा तस्करी नेटवर्क सक्रिय है. मामले की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली एयरपोर्ट पर 34.67 करोड़ रुपये की हेरोइन बरामद, मलेशिया से आया यात्री गिरफ्तार

दिल्ली: आईजीआई एयरपोर्ट पर बैंकॉक से आए यात्री के पास से 2.43 करोड़ रुपये का गांजा बरामद

TAGGED:

2 INDIAN PASSENGERS ARRESTED AT IGI
HYDROPONIC MARIJUANA IGI AIRPORT
DRUGS CAME FROM BANGKOK TO DELHI
IGI AIRPORT DRUG SMUGGLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.