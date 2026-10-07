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यूपी राज्यसभा चुनाव: स्क्रूटनी में दो निर्दलीय उम्मीदवारों के पर्चे खारिज

लखनऊ: उत्तरप्रदेश से राज्यसभा की दस सीटों पर हो रहे चुनाव में दाखिल 12 उम्मीदवारों के पर्चों में 2 उम्मीदवारों के पर्चे जरूरी दस्तावेज न होने के कारण निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिए हैं. जिनका नामांकन खारिज हुआ है वे दोनों निर्दलीय उम्मीदवार हैं.

स्क्रूटनी के दौरान खारिज हुए पर्चे: रिटर्निंग आफिसर और विशेष सचिव अजित वर्मा ने बताया कि आज सभी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी कराई गई. स्क्रूटनी के दौरान एक निर्दलीय उम्मीदवार कांते स्याना (तमिलनाडु) और दूसरे लखनऊ के ओंकारनाथ चौरसिया के पर्चे में जरूरी दस्तावेज न होने के चलते खारिज कर दिए गए. बाकी अन्य उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए हैं.

इनके पर्चे वैध मिले: स्क्रूटनी के दौरान जिन उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए, उनमें भारतीय जनता पार्टी के धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, विद्यासागर सोनकर, प्रकाश पाल, गोपी कृष्णा पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, श्रुति गंगवार,राम प्रताप सिंह चौहान शामिल हैं. वही समाजवादी पार्टी के प्रो. राम गोपाल यादव, धनराज नथवानी शामिल हैं.

कल हुआ था नामांकन: एक दिन पूर्व निर्वाचन आयोग की देखरेख में राज्यसभा की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 8 उम्मीदवारों के पर्चे दाखिल कराए गए थे. नामांकन के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य सहित अन्य मंत्री और घटक दल में शामिल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद, अपना दल (एस) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. आशीष पटेल उपस्थित थे.



औपचारिक घोषणा 9 अक्टूबर को होगी. कल नामांकन के दिन बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल थे.



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