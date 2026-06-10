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पूर्व डीजीएचएस वत्सला अग्रवाल सहित दो निलंबित, दिल्ली नहीं छोड़ने के भी निर्देश

एक जून को मुख्यमंत्री के निर्देश पर सीपीए से 40 से ज्यादा स्टाफ के ट्रांसफर किए गए थे.

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स्वास्थ्य विभाग की पूर्व महानिदेशक पर कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 10, 2026 at 7:05 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के सेंट्रल प्रिक्योरमेंट एजेंसी (सीपीए) में हुए बड़े खरीद घोटाले के मामले में तत्कालीन स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक (डीजीएचएस) डॉ. वत्सला अग्रवाल के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है.

एलजी तरणजीत सिंह संधू ने सीसीएस (सीसीए) नियम, 1965 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए डॉ. वत्सला अग्रवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही सीपीए में कार्यरत रहे एक और डॉक्टर को भी निलंबित किया गया है.

आरोप है कि डॉ. वत्सला अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान दवाइयां, पोर्टेबल एक्स-रे मशीनें, एनेस्थिसिया स्टेशन, ओआरएस, इंजेक्शन और लिनन जैसे जरूरी सामान बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमतों पर खरीदे गए. इस पूरी खरीद प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग और वित्तीय गड़बड़ी पाई गई है.

निलंबन आदेश के मुताबिक, कार्रवाई की अवधि के दौरान डॉ. वत्सला अग्रवाल का मुख्यालय दिल्ली ही रहेगा. वह सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेंगी.

नियमों के तहत उन्हें इस दौरान निर्वाह भत्ता (सस्पेंशन अलाउंस) दिया जाएगा, जो आधे औसत वेतन पर मिलने वाले अवकाश वेतन के बराबर होगा. हालांकि, यह भत्ता पाने के लिए उन्हें एक प्रमाणपत्र देना होगा कि वे निलंबन के दौरान किसी भी अन्य व्यापार, नौकरी या पेशे से कोई लाभ या वेतन नहीं कमा रही हैं.

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