चार साल के मासूम के अपहरण का खुलासा; रामपुर में पिता संग दो आरोपी गिरफ्तार, जानिये क्यों रची साजिश?
पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने गुरुवार को प्रेसवार्ता के दौरान जानकारी दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 5:17 PM IST
रामपुर : बिलासपुर थाना क्षेत्र में 6 सितंबर को हुए चार साल के मासूम के अपहरण की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में पिता समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बच्चे को सितारगंज से सकुशल बरामद कर लिया गया है. पुलिस का दावा है कि मासूम के अपहरण की साजिश उसके पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर रची थी.
पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने गुरुवार को प्रेसवार्ता के दौरान खुलासा किया है. पुलिस अधिकारी का दावा है कि बच्चे का अपहरण किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर किया था. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विकास ने दो शादियां की थीं.
पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, उसकी दूसरी पत्नी ने रायबरेली में निकाह कर लिया है. दूसरी पत्नी के तीन बच्चों में सबसे छोटा बेटा चार साल का है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने दूसरी पत्नी पर दबाव बनाने और उसे वापस बुलाने के लिए छह सितंबर को अपने ही बच्चे को घर से गायब किया. इसके बाद बच्चे को सितारगंज के अमरुद के बाग में काम करने वाले अपने परिचित शंभू के पास भेज दिया.
पुलिस के मुताबिक, घटना की गंभीरता को देखते हुए सीओ हर्षिता के नेतृत्व में कई पुलिस टीमें गठित की गईं. दिल्ली, रुद्रपुर और सितारगंज तक सीसीटीवी फुटेज खंगाली गईं. पुलिस को बाइक और हेलमेट से जुड़े अहम सुराग मिले और आखिरकार बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि पूछताछ और सीसीटीवी साक्ष्यों के सामने आने के बाद विकास ने पूरी साजिश कबूल कर ली. एसपी ने पुलिस टीम को 11 हजार रुपये नकद इनाम देने की घोषणा की है.
यह था मामला : दरअसल, 6 सितंबर को बिलासपुर थाना क्षेत्र निवासी विकास ने अपने साढ़े तीन साल के बेटे के अपहरण की शिकायत थाना बिलासपुर में दर्ज कराई थी. मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से जांच शुरू की.
जांच में सामने आया कि विकास कुमार की दो शादियां की हैं. 19 अगस्त को वह घर से चली गई थी. पत्नी को वापस बुलाने और उसके परिजनों पर दबाव बनाने के लिए युवक ने अपने दोस्त शम्भू के साथ मिलकर बेटे के अपहरण की साजिश रची और बच्चे को सितारगंज भेज दिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद की है.
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