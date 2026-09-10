ETV Bharat / state

चार साल के मासूम के अपहरण का खुलासा; रामपुर में पिता संग दो आरोपी गिरफ्तार, जानिये क्यों रची साजिश?

रामपुर : बिलासपुर थाना क्षेत्र में 6 सितंबर को हुए चार साल के मासूम के अपहरण की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में पिता समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बच्चे को सितारगंज से सकुशल बरामद कर लिया गया है. पुलिस का दावा है कि मासूम के अपहरण की साजिश उसके पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर रची थी.





पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सिंह ने गुरुवार को प्रेसवार्ता के दौरान खुलासा किया है. पुलिस अधिकारी का दावा है कि बच्चे का अपहरण किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसके पिता ने अपने दोस्त के साथ मिलकर किया था. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विकास ने दो शादियां की थीं.

पुलिस अधीक्षक के मुताबिक, उसकी दूसरी पत्नी ने रायबरेली में निकाह कर लिया है. दूसरी पत्नी के तीन बच्चों में सबसे छोटा बेटा चार साल का है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने दूसरी पत्नी पर दबाव बनाने और उसे वापस बुलाने के लिए छह सितंबर को अपने ही बच्चे को घर से गायब किया. इसके बाद बच्चे को सितारगंज के अमरुद के बाग में काम करने वाले अपने परिचित शंभू के पास भेज दिया.

पुलिस के मुताबिक, घटना की गंभीरता को देखते हुए सीओ हर्षिता के नेतृत्व में कई पुलिस टीमें गठित की गईं. दिल्ली, रुद्रपुर और सितारगंज तक सीसीटीवी फुटेज खंगाली गईं. पुलिस को बाइक और हेलमेट से जुड़े अहम सुराग मिले और आखिरकार बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया. पुलिस ने बताया कि पूछताछ और सीसीटीवी साक्ष्यों के सामने आने के बाद विकास ने पूरी साजिश कबूल कर ली. एसपी ने पुलिस टीम को 11 हजार रुपये नकद इनाम देने की घोषणा की है.