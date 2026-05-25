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बरेली में गर्मी से राहत के लिए नदी में उतरे दोस्त, गहरे पानी में डूबने से किशोर समेत दो की मौत

साथियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया.

बेगुल नदी में नहाने गए दो की डूबने से मौत.
बेगुल नदी में नहाने गए दो की डूबने से मौत. (Photo Credit; Bareilly Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 10:57 PM IST

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बरेली : भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए बेगुल नदी में नहाने गए दोस्तों के साथ सोमवार शाम हादसा हो गया. फरीदपुर थाना क्षेत्र के ढकनी गुलाब नगर गांव के पास नदी में नहाते समय गहरे पानी में जाने से किशोर समेत दो युवकों की डूबकर मौत हो गई, जबकि दो साथियों को समय रहते बचा लिया गया. हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है.

जानकारी के मुताबिक, 8 से 10 युवक घरवालों को बिना बताए बेगुल नदी में नहाने पहुंचे थे. तेज गर्मी के चलते सभी नदी में उतर गए. इसी दौरान चार युवक अचानक गहरे हिस्से में चले गए और डूबने लगे. साथियों की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया.

सूचना मिलने पर फरीदपुर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई. स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से नदी में तलाश अभियान चलाया गया. काफी मशक्कत के बाद दो युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन आदित्य ठाकुर (16) निवासी कानूनगोयान, फरीदपुर और अभिषेक (24) निवासी बढ़ाई, बदायूं को बाहर निकालने तक उनकी मौत हो चुकी थी.

घटना की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. क्षेत्राधिकारी संदीप सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि हादसे में एक किशोर सहित दो लोगों की मौत हुई है. जबकि दो युवकों को गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया है. मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

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