ETV Bharat / state

लक्सर में दिन दहाड़े घर में घुसकर फायरिंग, 24 घंटे में गोलीबारी की दो घटनाएं, इलाके में दहशत का माहौल

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर से बड़ी खबर सामने आई है. लक्सर बाजार चौकी क्षेत्र में बीते 24 घंटे के अंदर दो बार फायरिंग हुई है. इन दोनों घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. साथ ही इन दोनों घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए है.

जानकारी के अनुसार पहली घटना सोमवार देर रात सोसाइटी रोड क्षेत्र में सामने आई, जहां फायरिंग की सूचना से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. वहीं दूसरी घटना मंगलवार दोपहर बाजार चौकी क्षेत्र के लक्सरी गांव में हुई.

आरोप है कि कुछ दबंग युवक एक घर में घुसे और पहले से दर्ज शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगे. विरोध करने पर उन्होंने अभद्रता की, जान से मारने की धमकी दी और घर के बाहर कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाने का प्रयास किया.

पीड़ित जावेद ने बताया कि फायरिंग होते ही परिवार के सदस्य घर के भीतर छिप गए. घटना के बाद पूरे गांव में भय और तनाव का माहौल बन गया. पीड़ित जावेद के परिवार का आरोप है कि उन्होंने 29 मई को भी संबंधित आरोपितों के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण आरोपितों के हौसले बढ़ गए. लगातार दो दिनों में फायरिंग की घटनाओं ने क्षेत्र की कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुलिस शिकायतों पर समय से कार्रवाई करती और क्षेत्र में सख्त निगरानी रखती, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था. इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही ह.