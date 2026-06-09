लक्सर में दिन दहाड़े घर में घुसकर फायरिंग, 24 घंटे में गोलीबारी की दो घटनाएं, इलाके में दहशत का माहौल
हरिद्वार के लक्सर में 24 घंटे के अंदर गोलीबारी के दो मामले सामने आए. एक मामले में तो घर में घुसकर फायरिंग की गई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 9, 2026 at 6:20 PM IST
लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर से बड़ी खबर सामने आई है. लक्सर बाजार चौकी क्षेत्र में बीते 24 घंटे के अंदर दो बार फायरिंग हुई है. इन दोनों घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. साथ ही इन दोनों घटनाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए है.
जानकारी के अनुसार पहली घटना सोमवार देर रात सोसाइटी रोड क्षेत्र में सामने आई, जहां फायरिंग की सूचना से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. वहीं दूसरी घटना मंगलवार दोपहर बाजार चौकी क्षेत्र के लक्सरी गांव में हुई.
आरोप है कि कुछ दबंग युवक एक घर में घुसे और पहले से दर्ज शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने लगे. विरोध करने पर उन्होंने अभद्रता की, जान से मारने की धमकी दी और घर के बाहर कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाने का प्रयास किया.
पीड़ित जावेद ने बताया कि फायरिंग होते ही परिवार के सदस्य घर के भीतर छिप गए. घटना के बाद पूरे गांव में भय और तनाव का माहौल बन गया. पीड़ित जावेद के परिवार का आरोप है कि उन्होंने 29 मई को भी संबंधित आरोपितों के खिलाफ पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के कारण आरोपितों के हौसले बढ़ गए. लगातार दो दिनों में फायरिंग की घटनाओं ने क्षेत्र की कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं.
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पुलिस शिकायतों पर समय से कार्रवाई करती और क्षेत्र में सख्त निगरानी रखती, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था. इस संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही ह.
उन्होंने कहा कि फायरिंग की घटना की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चौकी प्रभारी को आरोपितों की गिरफ्तारी के निर्देश दे दिए गए हैं. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नैनीताल जिले में नशा तस्कर गिरफ्तार: नैनीताल के लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ एक और सफलता मिली है. बिंदुखत्ता चौकी पुलिस ने चेकिंग और गश्त के दौरान एक ऐसे तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसने स्मैक को रसगुल्ले के प्लास्टिक डिब्बे में छिपाकर रखा था, ताकि पुलिस की नजरों से बच सके.
पुलिस के मुताबिक 8 जून को बिंदुखत्ता चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक गौरव जोशी अपनी टीम के साथ संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच कर रहे थे. इसी दौरान गांधीनगर प्रथम स्थित टूटी पुलिया की ओर जाने वाले रास्ते पर एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका गया. तलाशी लेने पर उसके पास मौजूद रसगुल्ले के प्लास्टिक डिब्बे के भीतर एक पारदर्शी पन्नी में 7.35 ग्राम स्मैक बरामद हुई.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरिशंकर बोरा उर्फ गुड्डू, निवासी गांधीनगर प्रथम बिंदुखत्ता, लालकुआं के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह स्मैक को सुंदर नाम के व्यक्ति से 3500 रुपये प्रति ग्राम के हिसाब से खरीदकर लाता था और आसपास के युवाओं को बेचता था.
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