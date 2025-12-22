ETV Bharat / state

श्री सांवलियाजी में हंगामा: सिक्योरिटी गार्ड और भक्तों के बीच मारपीट, दो गिरफ्तार

रविवार को सांवलियाजी मंदिर में सिक्योरिटी गार्डों और श्रद्धालुओं के बीच मारपीट की दो घटनाएं सामने आईं. पुलिस ने दो श्रद्धालुओं को गिरफ्तार किया.

Sanwaliyaji Temple assault
सिक्योरिटी गार्ड और श्रद्धलुओं के बीच मारपीट (ETV Bharat Chittorgarh)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 22, 2025 at 7:27 AM IST

चित्तौड़गढ़: राजस्थान के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलियाजी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता और मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. अब रविवार को दो अलग-अलग घटनाएं सामने आईं, जिनमें एक तरफ सुरक्षा गार्डों पर श्रद्धालु के साथ मारपीट का आरोप लगा, तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं ने गार्डों को पीटा.

श्रद्धालु के साथ मारपीट का मामला: मध्य प्रदेश के नीमच जिले के कुकड़ेश्वर निवासी प्रियांशु मालवीय ने आरोप लगाया कि वह अपने साथियों के साथ मंदिर में दर्शन करने आए थे. कॉरिडोर से बाहर निकलते समय वह जाली से हाथ बाहर निकालकर मंदिर का फोटो लेने का प्रयास कर रहे थे. इसी दौरान सिक्योरिटी फोर्स का एक गार्ड आया और फोटो लेने से मना किया. प्रियांशु ने कहा कि वह सिर्फ जाली से हाथ बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन गार्ड ने गाली-गलौज शुरू कर दी, जब उन्होंने टोका कि मंदिर में गाली मत दो, तो गार्ड ने धमकाया.

प्रियांशु मालवीय (ETV Bharat Chittorgarh)

प्रियांशु का आरोप है कि उन्होंने जब इसका वीडियो बनाने की कोशिश की, तो गार्ड ने साथियों को बुलाया. चार-पांच गार्डों ने उन्हें पकड़कर ऐसी जगह पर ले जाकर बुरी तरह पीटा जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे. मारपीट में उनके नाक और पैर से खून निकल आया. मना करने के बावजूद मारपीट जारी रही. गार्डों ने उनके मोबाइल से फोटो और वीडियो डिलीट करवा दिए. प्रियांशु का लगाया है कि घायल होने पर नाक से बहते खून को फर्श पर फैलने के बाद उसी से रुमाल से साफ करवाया गया. इसके बाद एंबुलेंस बुलवाकर अस्पताल भेजा गया. मंदिर कार्यालय के बाहर काफी देर हंगामा चला. प्रियांशु ने आरोप लगाया कि पुलिस उनकी शिकायत नहीं सुन रही. थाने में कई फोन किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

दूसरी घटना में श्रद्धालुओं ने गार्डों को पीटा: इसी दिन दोपहर में एक और झगड़ा हुआ. दर्शन के दौरान कुछ श्रद्धालु मोबाइल से ठाकुरजी का फोटो खींच रहे थे और उनका पैर भंडार पर लग गया. टाइगर फोर्स के सुरक्षाकर्मी कोमल प्रजापत और भैरू गुर्जर ने उन्हें फोटो लेने और पैर हटाने से मना किया. इस पर बहस हुई और श्रद्धालुओं ने आरती के घंटे के डंडे से दोनों गार्डों पर हमला कर दिया. दोनों गार्ड घायल हो गए. अन्य कर्मचारियों और गार्डों ने श्रद्धालुओं को पकड़कर मंडफिया पुलिस के हवाले कर दिया.

मंदिर मंडल के सुरक्षा प्रभारी गुलाब सिंह की रिपोर्ट पर मंडफिया थानाधिकारी गोकुल डांगी ने उदयपुर निवासी तनवीर सिंह (28) पुत्र सुरजीत सिंह और चरणवीर सिंह (19) पुत्र सुरजीत सिंह को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है. ये घटनाएं मंदिर में निजी सुरक्षा एजेंसी टाइगर सिक्योरिटी फोर्स की कार्यशैली पर सवाल उठा रही हैं. श्रद्धालुओं का कहना है कि नियम तोड़ने पर पुलिस की व्यवस्था है, लेकिन गार्डों द्वारा सीधी मारपीट उचित नहीं. मंदिर प्रशासन और पुलिस से इन मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है.

कृष्ण धाम श्री सांवलियाजी मंदिर
TIGER SECURITY FORCE
SECURITY GUARD ASSAULT
सांवलियाजी श्रद्धालुओं से मारपीट
SANWALIYAJI TEMPLE ASSAULT

